തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മുന്‍നിരയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മലയാളി നഴ്‌സുമാരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പലരും രോഗഭീതികൊണ്ട് സര്‍ക്കാരിനെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയില്‍ നിന്ന് അങ്ങനെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍, നഴ്‌സുമാര്‍ രോഗ ഭീതികൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല, ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ തന്നെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മലയാളി സാന്നിധ്യം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി നഴ്‌സുമാരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ വലുതാണ്. അവരില്‍ പലരുമാണ് തങ്ങളുടെ ആശങ്ക വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അവരുടെ സുരക്ഷ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

