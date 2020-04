തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 1316 കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളാണ് നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജന്‍. 2,70,913 പേര്‍ക്ക് അവയിലൂടെ ബുധനാഴ്ച ഭക്ഷണം നല്‍കി. ഇതില്‍ 2,45,607 പേര്‍ക്ക് സൗജന്യമായാണ് ഭക്ഷണം നല്‍കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് താമസ സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ ഫാക്ടറികളില്‍ താമസിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ചില തൊഴിലുടമകള്‍ ഭക്ഷണ സമയത്ത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രത്തില്‍പ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. അത് ശരിയല്ല.

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കിവന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ തൊഴിലുടമകള്‍ തുടര്‍ന്നും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

