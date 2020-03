തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെല്ലാം നിരവധി പേരുമായി ഇടപഴകിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പുതുതായി കണ്ടെത്തിയ രോഗികളെല്ലാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചവരാണെന്നും അതിനാല്‍ ഈ രോഗികളുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ പരസ്യമാക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജനങ്ങള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണിത്. കൊറോണ ആരില്‍നിന്നും ഏറെ അകലെയല്ല. വൈറസ് ബാധിക്കാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാവരും സ്വന്തമായി ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്റെ യാത്രാ വിവരങ്ങള്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാസര്‍കോട് മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെ ആദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചു. മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍, സ്‌കൂളുകള്‍, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങള്‍, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, നിയമസഭാ മന്ദിരം തുടങ്ങി സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ഇയാള്‍ നിരവധിപേരുമായി അടുത്തിടപഴകിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സന്ദര്‍ശിച്ച എല്ലാ ഇടങ്ങളില്‍നിന്നും ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ അദ്ദേഹം പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും ജാഗ്രതയോടെ കഴിയേണ്ട ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു പൊതുപ്രവര്‍ത്തകനില്‍നിന്ന് ഇത്തരമൊരു സമീപനമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. നേരത്തെ കൊറോണ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ സാഹചര്യത്തില്‍ കുറച്ച് ആളുകള്‍ ഒന്നിച്ചുകൂടി സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ ചില സമരങ്ങളേയും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

വെള്ളിയാഴ്ച 39 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ 34 പേരും കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലാണ്. 164 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

content highlights; new corona positive patients are contacted with more people