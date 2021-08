ന്യൂഡല്‍ഹി: ആഘോഷവേളകളില്‍ ധരിക്കാനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ എല്ലായിപ്പോഴും ചര്‍ച്ചയാകാറുണ്ട്. സ്വാതന്ത്യദിനാഘോഷ വേളയിലും അതിന് മാറ്റമില്ല. 75-ാം സ്വാതന്ത്യദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് പരമ്പരാഗത വെളുത്ത കുര്‍ത്ത ധരിച്ച്. എന്നാല്‍ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചത് അദ്ദേഹം ധരിച്ച തലപ്പാവാണ്.

കുങ്കുമ നിറത്തില്‍ ചുവന്ന പാറ്റേണുകളുള്ള പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള തലപ്പാവ് അണിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ വേളയില്‍ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് എത്തിയത്. വെളുത്ത നിറമുള്ള ഷാളും അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നീല നിറത്തിലുള്ള 'മോദി ജാക്കറ്റ്' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടും ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രി ധരിച്ചിരുന്നു. 'മോദി ജാക്കറ്റ്' ഒഴിവാക്കി വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കുര്‍ത്ത മാത്രം ധരിച്ചാണ് മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിന് എത്തിയിരുന്നത്.

രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ സമാധി സ്ഥലമായ രാജ്ഘട്ടിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് 7.30ഓടെ ചെങ്കോട്ടയില്‍ എത്തി പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയര്‍ത്തിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരപോരാളികളെ അനുസ്മരിച്ചും കോവിഡ് ഭടന്മാര്‍ക്ക് ആദരം അര്‍പ്പിച്ചുമാണ് ചെങ്കോട്ടയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്.

