പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ തമിഴ് നടിയും മോഡലുമായ മീര മിഥുന്റെ അറസ്റ്റിന് മുമ്പേ അരങ്ങേറിയത് നാട‌കീയ സംഭവങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് നടിയെ ചെന്നൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരേയുള്ള അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് നടിയുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തത്.

ആദ്യം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച നടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ കരഞ്ഞു. പോലീസിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച നടി അലമുറയിടുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. താൻ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുമെന്നും നടി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

Meera Mithun nabbed in Kerala by TN police in connection with a case for using caste slurs on the SC community. She released a video before her arrest. #CrushTheCaste pic.twitter.com/eXdhnrwis8