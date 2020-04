തിരുവനന്തപുരം: നിലവില്‍ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍ ഇല്ലാത്ത കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളില്‍ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെ സാധാരണ ജീവിതം അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പ്രത്യേക മേഖലയായി പരിഗണിച്ചാവും ഇളവുകള്‍.

കൂട്ടംകൂടുന്നതിനും സിനിമാ തീയേറ്ററുകള്‍, ആരാധനാലയങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരും. ജില്ലവിട്ടുള്ള യാത്രകള്‍ അനുവദിക്കില്ല. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തി പ്രദേശം കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കും. അതിര്‍ത്തി അടയ്ക്കുംമെന്നും കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ ഏതു ജില്ലയിലും പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെല്ലാം മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരിക്കണം. സാനിറ്റൈസറുകളും കൈ കഴുകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും എല്ലായിടത്തും ഒരുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Content Highlights: Normal life will be allowed in Kottayam, Idukkki districts - CM