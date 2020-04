തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ക്കടക്കം ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന്‌ അടക്കേണ്ട സംസ്ഥാനത്തെ മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ത്രൈമാസ നികുതി ജൂണ്‍ ഒന്നു വരെ അടക്കുന്നതിന് സാവകാശം നല്‍കും. സ്വകാര്യ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകള്‍, ഓട്ടോ, ടാക്‌സി,ചരക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും ജൂണ്‍ 30 നും ഇടക്ക് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന വാഹനഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, എല്ലാ വിധ പെര്‍മിറ്റുകള്‍, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് അടക്കമുള്ള രേഖകള്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 30 വരെ സാധുതയുണ്ടാകും.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വീസ് പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ട്രഷറികളില്‍ മെയ് 4 മുതല്‍ എട്ട് വരെ നടത്തും. ഇതിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത സമയം നിശ്ചയിച്ചായിരിക്കും പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം. കൗണ്ടറിന് മുന്നില്‍ ഒരു സമയം അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് നില്‍ക്കാനാണ് അനുവാദം നല്‍കുക. നേരിട്ട്എത്താന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയാല്‍ പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പത്ത് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Content Highlights: lockdown relaxation for motor vehicles in state declared by CM