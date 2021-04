ബെംഗളൂരു: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കേരളത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അഭിനന്ദനവുമായി കന്നഡ നടന്‍ ചേതന്‍ കുമാര്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ആദ്യതരംഗത്തില്‍ കേരളം പാഠം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുവെന്നും തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തിയെന്നും ചേതന്‍ ട്വീറ്റില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മോദി അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പിണറായി വിജയന്‍ എന്ന് ഗൂഗിളില്‍ തിരഞ്ഞു നോക്കാനും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമത്തിന്റെ ഭീകരതയുള്ളപ്പോള്‍ കേരളം ശോഭിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. കേരളം 2020-ലെ കോവിഡില്‍നിന്ന് പാഠം ഉള്‍ക്കൊണ്ടു. ഓക്‌സിജന്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ക്കു വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചു. ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം 58 ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ കര്‍ണാടകയ്ക്കും തമിഴ്‌നാടിനും ഗോവയ്ക്കും ഓക്‌സിജന്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കേരള മോഡല്‍ അനുകരണീയ മാതൃകയാണ്. മോദി അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്‍ പിണറായി വിജയന്‍ എന്ന് ഗൂഗിള്‍ ചെയ്തു നോക്കണമെന്നും ചേതന്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

#Oxygen shortage horror in India; Kerala shining exception



Kerala learnt from covid 2020; spent money on oxygen plants; increased oxygen supply by 58%; now supplying oxygen to KA, TN, Goa#Kerala model = role model



For those who ask ‘If not Modi, who?’, google Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/cRyVLZWtwB