യൂനിസ് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഭീതിയിലാണ് യു.കെ ഇപ്പോള്‍. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമായ സ്റ്റിങ് ജെറ്റും യൂനിസിന് ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നതാണ് മുന്നറിയിപ്പ്‌. 1987 ല്‍ യു.കെയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോമിലും സ്റ്റിങ് ജെറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 18 മരണമാണ്‌​ അന്ന് യു.കെയില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ 35 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഒരു ജനതയെ ആകെ ഭീതിയുടെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ് യൂനിസ് കൊടുങ്കാറ്റ്.

1987 ഒക്ടോബര്‍ 15. ഒരാഴ്ചയായി ശക്തമായ കാറ്റും അനുകൂലമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയിലും പരിഭ്രാന്തരായി കഴിയുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടന്‍ ജനത. വൈകുന്നേരത്തോടെ വന്ന വാര്‍ത്തകളില്‍ ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടാവില്ലെന്ന് വാര്‍ത്ത ആശ്വാസം പടര്‍ത്തി. കനത്ത മഴ മാത്രം ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം. അന്ന് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്‌പെയിനിലെ ബിസ്‌കേ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. 1987 ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഫ്രാന്‍സിനെയും പിടിച്ചു കുലുക്കിയ 'ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോം' എന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത്. എന്നാല്‍, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് വൈകി കൈമാറിയ മുന്നറിയിപ്പില്‍ ആര്‍മിയുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരുമെന്ന് സൂചന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നല്‍കിയിരുന്നു.

തെക്ക്-കിഴക്കന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നാശനഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടര്‍ച്ചയായ നാല് മണിക്കൂര്‍ പ്രദേശത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് ഭീകര താണ്ഡവമാടി. പ്രദേശത്ത് വര്‍ഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നവര്‍ പോലും മുമ്പൊരിക്കലും അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നില്ല. 1703 ലാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോം എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് ആദ്യമായി ജനനം കൊള്ളുന്നത്. 200 വര്‍ഷത്തിനിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. എന്നാല്‍ ഒക്ടോബറിലുണ്ടായ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോം 40 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ മെറ്റ് ഓഫീസിന്റെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിലെ അപാകതകളാണ് ദുരന്തത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയത്.

1987 ലെ കൊടുങ്കാറ്റ് 230 കോടിയോളം രൂപയുടെ (2.3 ബില്ല്യണ്‍ യു.എസ് ഡോളര്‍) നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് യു.കെയില്‍ മാത്രം വരുത്തിയത്. നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായി. 1.5 കോടി മരങ്ങളാണ് അതിശക്തമായ കാറ്റില്‍ പിഴുതെറിയപ്പെട്ടത്. ബ്രിട്ടനില്‍ മാത്രം 18 പേർ മരിച്ചു. നേരം വെളുക്കും മുമ്പായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ്. പകലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കില്‍ നാശനഷ്ടവും മരണങ്ങളും ഇരട്ടിക്കുമായിരുന്നു. മണിക്കൂറില്‍ 130 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയുള്ള കാറ്റാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായത്. കൊടുങ്കാറ്റ്‌ വടക്കോട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ കൂടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ 1703 ല്‍ ഗ്രേറ്റര്‍ ലണ്ടിനുണ്ടായതിന് സമാനമായ സാഹചര്യം അന്നുമുണ്ടായേനെ.

തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യോമ, റോഡ്, റെയില്‍വെ ഗതാഗത ശൃംഖലകള്‍ 1987 ഒക്ടോബര്‍ 16 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ സ്തംഭിച്ചു. ഗാറ്റ്‌വിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ വൈദ്യുതി പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതായി. കാറ്റില്‍ റോഡിലും റെയില്‍വെയിലും മറ്റുമെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ഗതാഗതസംവിധാനങ്ങള്‍ താറുമാറാക്കി. ട്രെയിനുകളെ പോലും മറിച്ചിടാന്‍ പോന്ന ശക്തിയുള്ള കാറ്റായിരുന്ന ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായത്. സ്‌പെയിനില്‍ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ ഒരു ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റുകയും ചെയ്തു. പാളങ്ങളിലേക്ക് കാറ്റിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ വീണ മരങ്ങള്‍ നീക്കി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാനും ധാരാളം സമയമെടുത്തു.

'സ്റ്റിങ് ജെറ്റ്' എന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസവും 1987 ലെ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോമിന്റെ ആഘാതം കൂടാനുള്ള കാരണമായി. ചുഴലിക്കാറ്റിനുള്ളില്‍ വളരെ തീവ്രമായ കാറ്റുള്ളതും പ്രവചനാതീതമായ മേഖലകളെയുമാണ് സ്റ്റിങ് ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 10 മുതല്‍ 20 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വ്യാപിക്കാന്‍ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. അതിതീവ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് സ്റ്റിങ് ജെറ്റ്. 1987 ന് മുമ്പ് സ്റ്റിങ് ജെറ്റ് എന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസം അജ്ഞാതമായിരുന്നു. 2004 ലാണ് സ്റ്റിങ് ജെറ്റിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ യൂനിസ് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഭീതിയില്‍ കഴിയുന്ന യു.കെയ്ക്ക് ഇരട്ടിപ്രഹരമായി മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.

യൂനിസ് കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം അപകടകാരിയായ സ്റ്റിങ് ജെറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ്‌ മുന്നറിയിപ്പ്. അതിശക്തമായ വേഗത ഇവയെ പ്രവചനാതീതമാക്കുന്നു. 15 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ കാറ്റാണ് യൂനിസ്. 1987 ലെ കൊടുങ്കാറ്റിന് ശേഷമാണ് കാലാവസ്ഥാപ്രവചന സംവിധാനങ്ങളില്‍ സ്റ്റിങ് ജെറ്റുകളെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. 2011 ല്‍ സ്‌കോട്ട്‌ലന്‍ഡിലുണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിലും സ്റ്റിങ് ജെറ്റ് ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവില്‍ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് അത്യാധുനിക സൂപ്പര്‍ കമ്പ്യൂട്ടിങ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മെറ്റ് ഓഫീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1987 ഒരു പാഠമായിരുന്നു പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളില്‍ നിന്നും നാം തീര്‍ച്ചയായും പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പാഠം.

