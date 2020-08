ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുരുഗ്രാം നഗരത്തില്‍ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും താഴ്ന്നപ്രദേശങ്ങളില്‍ വെള്ളക്കെട്ടിനും വഴിയൊരുക്കി കനത്തമഴ. മില്ലേനിയം നഗരമായ ഗുരുഗ്രാം പൂര്‍ണമായും വെളളത്തില്‍ മുങ്ങി.

പ്രധാനറോഡുകളും അടിപ്പാതകളിലും പാര്‍പ്പിട മേഖലയിലും വെളളക്കെട്ടുണ്ടായി. റോഡുകള്‍ പുഴകളായതോടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. വെളളത്തില്‍ മുങ്ങിയ റോഡുകളേയും വാഹനങ്ങളുടേയും ചിത്രങ്ങളും അടിപ്പാതകളിലൂടെ അതിശക്തമായി കുതിച്ചൊഴുകുന്നതിന്റെ വീഡിയോകളും നഗരവാസികള്‍ പങ്കുവെച്ചു.

ഗുരുഗ്രാം വാട്ടര്‍പാര്‍ക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പലരും വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുളളത്. ഗോള്‍ഫ് കോഴ്‌സ് റോഡിലെ അടിപ്പാതയില്‍ വെളളം നിറഞ്ഞു. സോഹ്ന ചൗക്ക്, സിക്കന്ദര്‍പുര്‍, ഹിമഗിരി ചൗക്ക്, ബിലാസ്പുര്‍ ചൗക്ക്, ഡല്‍ഹിയിലേക്കും ജയ്പുരിലേക്കുമുളള റോഡുകളിലും വെളളക്കെട്ടുണ്ടായി.

ബദര്‍പുര്‍ അടിപ്പാത, സരിതവിഹാര്‍ അടിപ്പാത, മോത്തിബാഗ് അടിപ്പാത, എം.ബി. റോഡ് (ബത്ര ആശുപത്രി), പാലം മേല്‍പ്പാത, ഛാട്ട റെയില്‍, മയൂര്‍വിഹാര്‍ ഫേസ്-രണ്ട്, സരായി കാലേ ഖാന്‍-ഡി.എന്‍.ഡി., സാഷി ഗാര്‍ഡന്‍-കോട്ട്ല, സീമാപുരി-ദില്‍ഷാദ് ഗാര്‍ഡന്‍ അടിപ്പാത, എം.ബി. റോഡ് (മൈതാന്‍ ഗഢി), എം.ബി. റോഡ് (അനുവ്രത് മാര്‍ഗ്), അപ്സര ബോര്‍ഡര്‍ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വെള്ളം കയറി.

The So called Millennium city - Gurgaon becomes "MilliNahiCity" just after one rain. Total failure of government i can only say. #golfcourseroadgurgaon #themilleniumcitygurgaon #gurgaon pic.twitter.com/gOrIQNmcvG

Destroy more forests. Cut more trees. Throw more plastics in the drain. Construct more buildings without environmental impact assessment. The results will look like this. It’s just the beginning. And our leaders are still sleeping. #Gurgaon #ClimateEmergencyInIndia #ClimateCrisis pic.twitter.com/6JS5LBHMAP