ന്യൂഡല്‍ഹി: 'എന്റെ അച്ഛന്‍ ഒരു പോരാളിയായിരുന്നു. പോരാടിക്കൊണ്ടേ മരണം വരിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു'. ശ്രീനഗറില്‍ ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ്‌ മഖാന്‍ ലാല്‍ ബിന്ദ്രുവിന്റെ മകള്‍ ഡോ. ശ്രദ്ധ ബിന്ദ്രുവിന്റെ വാക്കുകളാണിത്. മഖാന്‍ ലാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തിയ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ശ്രദ്ധയുടെ കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞിരുന്നില്ല.

'എന്റെ അച്ഛന്‍ ഇന്ന് ജീവനോടെയില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും ചിരിതൂകിയ മുഖത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്റെ അച്ഛനൊരു പോരാളിയായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. പോരാളിയെ പോലെയാണ് അച്ഛന്റെ വിയോഗവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാന്‍ കണ്ണീര്‍ പൊഴിക്കില്ല. മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് ഏപ്പോഴും ജീവിക്കും'. - ഉറച്ച ശബ്ദത്തോടെ ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞു.

ജോലിക്കിടെയാണ് ഭീകരര്‍ അച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. നിങ്ങള്‍ക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ നേരിട്ടൊരു സംവാദത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്നും നിങ്ങളെല്ലാം എന്താണെന്ന് അപ്പോള്‍ മനസിലാക്കാമെന്നും ശ്രദ്ധ ഭീകരരെ വെല്ലുവിളിച്ചു. പിന്നില്‍ നിന്ന് കല്ലെറിയാനും വെടിയുതിര്‍ക്കാനും മാത്രമേ ഭീകരവാദികള്‍ക്ക് അറിയുവെന്നും ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞു.

എന്റെ അച്ഛന്‍ ഒരു സൈക്കിളില്‍ നിന്നാണ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് ഞാനൊരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. സഹോദരന്‍ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റും. മാതാവ് ഒരു കടയും നോക്കി നടത്തുന്നു. ഇത്രയുമെല്ലാം ഞങ്ങള്‍ക്ക് തന്നത് അച്ഛനാണ്. ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെയാണ് അച്ഛന്‍ ജീവിച്ചത്. ഞങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയതും അങ്ങനെയാണ്. ശ്രീനഗറിലെ വളരെ മോശം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പോലും കട പൂട്ടിയിടാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

“My father Makhan Lal Bindroo a Kashmiri Pandit will never die. You can just kill the body and he will be alive in the spirit,” says Dr Shraddha Bindroo. #srinagar #Kashmir pic.twitter.com/Ai938ty2wP