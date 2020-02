ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആദ്യമായി സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കി യു.പി.എസ്.സി. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താല്‍ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടെന്നു വെക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായിത്തന്നെ അപേക്ഷ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നതിലൂടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയെന്നതാണ് യു.പി.എസ്.സിയുടെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശ്യം.

10 ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേര്‍ അപേക്ഷിക്കുന്ന സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തുന്നത് ഇതില്‍ പകുതിയോളം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ മാത്രമാണ്. ഇത് യു.പി.എസ്.സിക്ക് വന്‍തോതില്‍ പാഴ്‌ച്ചെലവ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്നായി തയ്യാറെടുപ്പു നടത്താത്തവര്‍ക്ക് അപേക്ഷ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുമ്പേള്‍ ശേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മികച്ച രീതിയില്‍ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളൊരുക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും കമ്മീഷന്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

Must Read: സിവില്‍ സര്‍വീസസ് ഒരുക്കം എങ്ങനെ? ഒന്നാം റാങ്കുകാരി പറയുന്നു

രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള അവസാന തീയതി മാര്‍ച്ച് മൂന്നാണ്. മാര്‍ച്ച് 12 മുതല്‍ 18ന് വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അപേക്ഷ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് യു.പി.എസ്.സി വിജ്ഞാപനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.അതേസമയം അപേക്ഷ പിന്‍വലിച്ചാലും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഫീസ് തിരികെ നല്‍കില്ല. മേയ് 31നാണ് പ്രിലിനമിനറി പരീക്ഷ.

