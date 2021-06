ഹോട്ടലോ റസ്‌റ്റോറന്റോ ബാര്‍ബര്‍ ഷാപ്പോ പലചരക്ക് കടയോ ഏതുമാകട്ടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി നേരിട്ട് സംവദിച്ച് സേവനങ്ങള്‍ എത്തിക്കാന്‍ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ സൗകര്യമൊരുക്കി മലയാളി സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപ്പ് ആയ കണ്‍സോള്‍ ടെക്‌നോ സൊലൂഷന്‍സ്.

ഓഫോ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ വിവിധ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവും. വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്‌സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെ തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്വന്തമായി മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ നിര്‍മിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല.

ഓഫോ സേവനം ഇത്രമാത്രമാണ്. സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ ഉപയോക്തക്കളുമായി സംവദിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ് ഫോം. ഹോം ഡെലിവറി നടത്തുന്ന റസ്‌റ്റോറന്റിനോ, പലചരക്ക് കടയ്‌ക്കോ ഓര്‍ഡറുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാം. ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലറുകള്‍ക്കും, സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ക്കുമെല്ലാം ടൈം സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുമായി ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

രാജ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉപഭോക്താവ് ഒരു ഓഫോ ഒരു വാട്‌സാപ്പ് നമ്പര്‍ ഫോണില്‍ സേവ് ചെയ്താല്‍ മതി. ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേകം ഷോപ്പ് കോഡ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഷോപ്പ് കോഡ് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കും.

ഓഫോ വാട്‌സാപ്പ് നമ്പറില്‍ ഒരു Hi മേസേജ് അയച്ചാല്‍ ഉപഭോക്താവിന് ബന്ധപെടേണ്ട ഷോപ്പ് നമ്പര്‍ നല്‍കുക. തുടര്‍ന്ന് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

പലവിധ സേവനങ്ങള്‍ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍ പുതിയൊരു ആപ്പ് ഫോണില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെന്നും സ്വന്തം പ്രാദേശികമായ സേവനങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനാക്കി മാറ്റാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും കണ്‍സോള്‍ ടെക്‌നൊ സൊലൂഷന്‍സ് പ്രതിനിധി അരവിന്ദ് മംഗലശ്ശേരി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: OFO singleway solution for doing any kind for bussiness