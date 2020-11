ഹരിയാണ: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ഷക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരേ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ പോലീസിന്റെ ജലപീരങ്കിയില്‍ കയറി ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത യുവാവിനെതിരേ കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത് പോലീസ്. ഹരിയാണയിലെ അംബാലയില്‍ നിന്നുളള നവദീപ് സിങ്ങിനെതിരേയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കര്‍ഷക സംഘടന നേതാവ്‌ ജയ് സിങ്ങിന്റെ മകനാണ് 26-കാരനായ നവ്ദീപ്.

നീലനിറത്തിലുളള ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് ജലപീരങ്കിക്ക് മുകളില്‍ കയറി ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കര്‍ഷകരുടെ ട്രാക്ടര്‍ ട്രോളിയിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങിയ നവ്ദീപിനെ ഹീറോയെന്നാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്‌ നവ്ദീപിനെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കലാപം, കോവിഡ് 19 നിയമലംഘനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് നവ്ദീപിനെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.

കര്‍ഷകരുടെ ഡല്‍ഹി ചലോ മാര്‍ച്ചിനെ ഹരിയാണയിലും ഡല്‍ഹിയിലും രൂക്ഷമായാണ് പോലീസ് നേരിട്ടത്. പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കവേയാണ് നവ്ദീപ് ജലപീരങ്കിക്ക് മുകളില്‍ കയറി ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വന്‍ തോതില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

How a young farmer from Ambala Navdeep Singh braved police lathis to climb and turn off the water cannon tap and jump back on to a tractor trolley #farmersprotest pic.twitter.com/Kzr1WJggQI