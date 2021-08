നവാഗതയായ ദീപ അജിജോൺ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "വിഷം" ( Be wild for a while ) എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ മഞ്ജു വാര്യർ റിലീസ് ചെയ്തു.

അജിജോൺ, ഹരീഷ് പേരാടി, പ്രശാന്ത് അലക്‌സാണ്ടർ, കോട്ടയം രമേശ്‌, സുധി കോപ്പ, ഒമർ ജലീൽ, ഡെന്നി ടോം സേവ്യർ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന " വിഷം "എന്ന ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചിത്രത്തിന്റെ താരനിർണ്ണയവും മറ്റും പുരോഗമിക്കുന്നു.

പെർസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം കാർത്തിക് എസ് നായർ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

സംഗീതം-വിജയ് മാധവ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ-അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ ഷിജുലാൽ, എഡിറ്റിംഗ്-അജിത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വസ്ത്രലങ്കാരം-സാമിന ശ്രീനു,മേക്കപ്പ്-റഷീദ് അഹമ്മദ്,ഡിസൈൻസ്- ആന്റണി സ്റ്റീഫെൻസ്. തിരുവനന്തപുരം, ബ്രൈമൂർ, ഡൽഹി, കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും.

നടനും സംവിധായകനുമായ അജി ജോണിന്റെ ഭാര്യായായ ദീപ ' ഊടും പാവും' എന്ന പരമ്പരാഗത ബാലരാമപുരം കൈത്തറി സ്റ്റുഡിയോ ശൃംഖലയുടെ ഉടമയും ടെക്സ്റ്റയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ്. വാർത്ത പ്രചരണം-എ എസ് ദിനേശ്

