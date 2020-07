നടിയും ​ഗായികയും മോഡലുമായ നയാ റിവേരയെ തടാകത്തിൽ കാണാതായി ഇന്നേക്ക് നാല് ദിവസം പിന്നിടുന്നു. ലോസ് ആഞ്ജലീസ് ഡൗണ്‍ടൗണിന് ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്റർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പിരു തടാകത്തിലാണ് 33 കാരിയായ റിവേരയെ കാണാതായത്. ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. മരിച്ചുവെന്ന നി​ഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്.

2009 മുതൽ 2015 വരെ ഫോക്‌സിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത മ്യൂസിക്കൽ-കോമഡി സീരിസായ ഗ്ലീയിലൂടെയാണ് റിവേര പ്രശസ്തി നേടുന്നത്. ഗ്ലീയിൽ അഭിനയിച്ച താരങ്ങളിൽ പലരും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പുതിയ ​ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തകൾ മെനയുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ​ഗീയീലെ താരങ്ങളായ കോറി മൊണ്ടേയിത്ത്, മാർക്ക് സെയ്ലിങ് എന്നിവരുടെ മരണവും ബെക്കാ ടോബിൻ, മെലീസ ബെനോയിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളും ഇപ്പോഴുണ്ടായ റിവേരയുടെ തിരോധാനവും ദൂരുഹതകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നു.

കനേഡിയൻ പൗരനും നടനും ​ഗായകനുമായ കോറി മൊണ്ടേയിത്ത് 2013 ജൂലെെ മാസത്തിലാണ് മരിക്കുന്നത്. കാനഡയിലെ ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മൊണ്ടേയിത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കു മരുന്നിന്റെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവ അമിതമായി ഉപയോ​ഗിച്ചത് മരണകാരണമായെന്നാണ് പോലീസ് നി​ഗമനം.

​ഗ്ലീയിലെ മറ്റൊരു നടനായ മാർക്ക് സെയിലിങ് 2018 ജനുവരി മാസത്തിൽ ആത്മ​ഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കെെവശം വച്ചതിന് നടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴ് വർഷം തടവും കോടതി വിധിച്ചു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സെയിലിങ് തൂങ്ങി മരിച്ചത്.

