വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുമായാണ് ജോർജ് കോര, സാം സേവ്യർ എന്നീ യുവസംവിധായകർ ഒരുക്കുന്ന തിരികെ എന്ന ചിത്രം മലയാളി പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്താൻ പോകുന്നത്. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന ജനിതക അവസ്ഥയുള്ള കുട്ടിയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സിനിമയാകും തിരികെ. അസാധ്യ പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവച്ചു എന്ന് സംവിധായകൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ​ഗോപികൃഷ്ണൻ കെ വർമ എന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരന് പറയാനുള്ളത് പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച കഥയാണ്. അവന് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് പിന്തുണ നൽകി അവനുള്ളിലെ കഴിവിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛൻ കിഷോർ അനിയനും, അമ്മ രഞ്ജിനി വർമയ്ക്കും പറയാനുള്ളത് പരിഹാസങ്ങളെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളെയും അതിജീവിച്ച് ​ഗോപിയെ നായകനാക്കിയ കഥയും.

​ഗോപിയെ തേടിയെത്തുമ്പോൾ കക്ഷി സ്മ്യൂളിൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവന് ഏറെയിഷ്ടമുള്ള, ഇതിഹാസ ​ഗായകൻ എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പാടിയ താരാപഥം എന്ന ​ഗാനം തന്നെ രണ്ട് വർഷമായി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ​ഗോപിയെന്ന് പറയുന്നു അമ്മ രഞ്ജിനി. ​

​ഗോപികൃഷ്ണൻ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിക്കുമൊപ്പം

പാട്ട് പാടുന്നതിനിടയിൽ വിളിച്ചതിൽ അലോസരമുണ്ടായെങ്കിലും നായകനായില്ലേ ഇനി അഭിമുഖത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ വരും എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതോടെ ​ഗോപി ഉഷാറായി ...അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി

"അഭിനയം നല്ലതാ എനിക്കിഷ്ടാ...തിരികെയിൽ ജോർജിന്റെ ചേട്ടന്റെ വേഷമാണ്. കുറച്ച് ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു . ഞാനാ ഡബ്ബ് ചെയ്തേ. മീശമാധവൻ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടു. ദിലീപേട്ടനെ വലിയ ഇഷ്ടാ. സിനിമേം പാട്ടും എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ഇനീം സിനിമ ചെയ്യണം. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമകൾ ചെയ്യണം". ​ഗോപിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഉത്സാഹം.

തൃശൂർ സ്വദേശിയായ കിഷോർ അനിയന്റെയും തൃപ്പുണ്ണിത്തുറ സ്വദേശിയായ രഞ്ജിനി വർമയുടെയും ഇളയ മകനാണ് ​ഗോപികൃഷ്ണൻ. ഇരുവരുടെയും മൂത്ത മകൾ മാളവിക വർമ യു.എസിൽ റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണ്. ഗോപി ഉണ്ടായ സമയത്താണ് മാറി താമസിക്കാമെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പെരിന്തൽമണ്ണ എൽ.ഐ.സി.യിലേക്ക് മാറ്റം വാങ്ങി കിഷോറും കുടുംബവും താമസം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റി.

ഗോപികൃഷ്ണൻ ദിലീപിനൊപ്പം

"ഗോപി ജനിച്ചയുടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊരു വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു. എന്താ ഏതാ എന്ന് അറിയാതെ ഇവനെയും കൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തിലെങ്കിലും കഴിവുണ്ടാകും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്താൽ അവർ ഉയരങ്ങളിലെത്തുമെന്ന്." ​ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു.

"ഇങ്ങനെയൊരു കുഞ്ഞാണ് ഗോപി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷമിച്ച നാളുകളുണ്ട്. പരിഹാസങ്ങൾ ഏറ്റ് മനം നൊന്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പക്ഷേ അവന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ടില്ല, മോളെ എങ്ങനെ വളർത്തിയോ അതുപോലെ അവനെയും നോക്കി, വഴക്ക് പറഞ്ഞും അടിച്ചും മറ്റും സാധാരണ കുട്ടിയെ പോലെ അവനെ നോക്കി. അത് അവന്റെ മാനസിക വളർച്ചയെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് ഇവർക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പോലും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പല സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് താമസം മാറുന്നത്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഷാജി തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഗോപിക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു അവസരം തന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അവനെ കു‍ഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അടുത്തറിയുന്ന ഡോക്ടറാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്ര​ഗത്ഭരിൽ ഒരാളാണ്. സംവിധായകൻ ജോർജ് കോര ഈ സിനിമയുടെ കാര്യവുമായി ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് ​ഗോപിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്.

ഒരു പത്താം ക്ലാസിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവന് അനുകരണത്തിൽ ഒരിഷ്ടം കണ്ടെത്തുന്നത്. ടിക്ടോക് വീഡിയോ ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സിനിമ എന്നാൽ ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ്. അവൻ ആദ്യമായി തീയേറ്ററിൽ ആസ്വദിച്ച് കണ്ട സിനിമയാണ് മീശമാധവൻ. ദിലീപിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരിക്കൽ ദിലീപിനെ കാണാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിലീപിന്റെ സിനിമകൾ കണ്ടാണ് അഭിനയത്തോട് അവനൊരിഷ്ടം വരുന്നത്. ദിലീപിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പേര് ചോദിച്ചാൽ ​ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്നതിന് പകരം ​ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് ഇവൻ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത്ര ആരാധനയാണ്. പക്ഷേ അവന്റെ ഈ സിനിമാ മോഹം കേട്ടപ്പോൾ പലർക്കും പുച്ഛമായിരുന്നു. അവന്റെ ഈ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളോടും. തിരികെ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വന്ന അവസരം ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കുട്ടിക്കും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം.

ഗോപികൃഷ്ണൻ സഹോദരിക്കൊപ്പം

അവനെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ട്രെയ്ൻ ചെയ്തെടുത്തത് അവന്റെ അമ്മയാണ് രഞ്ജിനി. എം.എ, ബി.എഡ് കഴിഞ്ഞതാണ് രഞ്ജിനി. ജോലിക്ക് പോകണം എന്നെല്ലാം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. നന്നായി പാട്ടു പാടും, സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്യും. ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് സംഗീതത്തിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോഴും പാട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം ഗോപിയെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാപ്തനാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഞങ്ങളെവിടെ പോയാലും കൂടെ ഗോപിയുമുണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ അവരിൽ വ്യക്തിത്വ വികസനം ഉണ്ടാകു.ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ട് പോകാൻ മടിക്കാറുണ്ട്. പരിഹാസവും ചോദ്യങ്ങളും ഭയന്നാകും. അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ സമൂഹം. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവുമധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായത് മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി ഒക്കെയെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ്. ഗോപിയെ സ്കൂളിൽ നിന്നും മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് അവന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് "ഇത് നിങ്ങളുടെ മുജ്ജന്മ കർമത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അതിൽ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തീരണം. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഗോപിയെ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന്". നല്ലവരും ഉണ്ട് എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ഏറെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം പിന്തുണച്ചവരും ഏറെയാണ്. അവൻ പത്താം ക്ലാസും പ്ലസ് ടു വുമൊക്കെ പാസായതുമെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദൂതരുടെ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ്.കൂടാതെ ജി ടെകിൽ നിന്ന് എം.എസ് ഓഫീസും മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങും പഠിച്ചെടുത്തു.

ഡോക്ടർ ഷാജി തോമസിനോട് ഞാനൊരിക്കൽ പരിഭവം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗോപിയെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടു പോവുമ്പോൾ അളുകൾ നോക്കുന്നു, അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളമൊലിക്കുന്നു, അളുകൾ കളിയാക്കുന്നു എന്ന പരിഭവങ്ങളോട് ഡോകറുടെ മറുപടി 'സോ വാട്ട്' ( അതിനെന്താണ്) എന്നായിരുന്നു. ഈ വാക്കിന് വലിയ അർഥമുണ്ട്. അത് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്. അവരുടെ പിന്തുണ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവശ്യമാണ്.

ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനേ അറിയൂ. അവർ സത്യമേ പറയൂ അത് ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഞങ്ങൾക്കത് അനുഭവമാണ്. വീട്ടിൽ വല്ല ആളുകളും വന്നാൽ എന്താ മോനേ എന്നെ ഇഷ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവൻ മുഖത്തടിച്ച പോലെ പറയും ഇഷ്ടമല്ലെന്ന്. നമ്മളാകെ വല്ലാതാകും പക്ഷേ അതാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സത്യമാണ്. അവരുടെ മനസിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഇല്ല. ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ പാരവയ്പ്പോ, ദേഷ്യം മനസിൽ വച്ച് പിന്നീട് കാണിക്കാനോ അവർക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്നേഹം മാത്രമേ കിട്ടൂ എന്ന്. നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണെെങ്കിലും ആ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് , യാഥാർഥ്യം ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാണ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പരിപോഷിപ്പിച്ചാൽ അവർ ഉയരങ്ങളിലെത്തും.

നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു തിരികെയുടേത്. വലിയ പിന്തുണയായിരുന്നു. പല രംഗങ്ങളും അവൻ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ജോർജ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപി അവന് തോന്നിയതൊക്കെ ജോർജിനെ വിളക്കും ഇത് സംവിധായകനാണെന്നോ ഒന്നും അവനറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ വളരെയധികം പിന്തുണ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഗോപിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെന്ന് ഒരു വേദി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ മനസിലാക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കഴിവുണ്ട്. അത് പൊലിപ്പിച്ച് പറയാനോ മറ്റോ അവർക്കറിയില്ല. അത് മാതാപിതാക്കളാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണ കൊടുക്കണം എന്നാണ്". കിഷോർ പറയുന്നു.



ഗോപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആ​ഗ്രഹം സഫലമാകാൻ പോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അമ്മ രഞ്ജിനിയ്ക്കും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്.

"സിനിമ കാണുന്നതും പുറത്ത് പോയി നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമാണ് അവന് ഏറെയിഷ്ടം. ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളതുമാണ്. ദിലീപിന്റെ സിനിമ കണ്ടാൽ അത് അനുകരിച്ച് അനുകരിച്ചാണ് അവന് അഭിനയത്തോട് ഒരിഷ്ടം തോന്നുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഡബ്സ്മാഷ് ആപ്പ് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ ഡബ്സ്മാഷും ടിക് ടോകുമെല്ലാം കുറേ ചെയ്തു. ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് ചെയ്ത ടിക് ടോകുകളുണ്ട്.

തിരികെയുടെ ഷൂട്ട് അവൻ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തതാണ്. എത്ര നേരം വരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അവന് മടിയില്ല, എത്ര പരിശ്രമിക്കാനും മടിയില്ല. ഭയങ്കര ആത്മാർഥതയാണ്. ആകെ ഒരു കാര്യത്തിനേ അവൻ വാശി പിടിച്ചുള്ളൂ. ഇവൻ ഉറക്കമെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു രം​ഗമുണ്ട്. ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ആളുടെ മുടിയെല്ലാം അലങ്കോലമായിരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷേ ​ഗോപി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ മുടിയൊക്കെ ജെൽ കൊണ്ട് ചീകി വച്ച് പെർഫ്യൂം എല്ലാം അടിച്ച് സുന്ദരനായ ശേഷമേ റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങൂ. അവൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് മടി കാണിച്ചു, പറ്റില്ലാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

സിനിമ ഒടിടി റലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ ആകെ നിരാശനായി. എന്താ കണ്ണാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ കയ്യടിക്കില്ലല്ലോ അത് കാണണമായിരുന്നു എന്നാണ്. അന്നാണ് മനസിലാവുന്നത് അവന്റെ മനസിൽ സിനിമ അത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് . ആ ആരവം ഒക്കെ അവനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം. സിനിമ റിലീസ് ആയാൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി ഒരു സ്ക്രീനിങ്ങ് വയ്ക്കണം. വലിയ സ്ക്രീനിൽ അവനെ കാണുമ്പോൾ, അവന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് കയ്യടി കിട്ടുമ്പോൾ ആ മനസും മുഖവും നിറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം."

Content Highlights : Gopikrishnan young man with down Syndrome becomes the hero Of malayalam Movie Thirike by George Kora