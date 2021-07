മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രോ ഡാഡി കേരളത്തില്‍ ചിത്രീകരിക്കും. നിബന്ധനകളോടെ കേരളത്തിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണിത്.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നിലവിൽ ഹൈദരാബാദില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ സിനിമാചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് ഹൈദരാബാദില്‍ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചത്.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ച് സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന് ഫെഫ്കയടക്കമുള്ള സംഘടനകള്‍ സര്‍ക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സീരിയല്‍ ഷൂട്ടിങിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടും സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുവാദം നല്‍കാത്തതില്‍ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് നിബന്ധനകളോടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്.

കേരളത്തില്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ അനുവാദം ലഭിച്ചതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ബ്രോ ഡാഡിയുടെ നിര്‍മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

'ഹൈദരാബാദില്‍ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂള്‍കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ ഉടനെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വരും. ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതും ഉടനെ പുനരാരംഭിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്ന എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതില്‍ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചമുണ്ടാകില്ല. ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നിര്‍മാണ ചെലവ് കുറക്കാനാകും. മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തൊഴിലും ലഭിക്കും'- ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Bro Daddy malayalam movie to comeback kerala after shooting in Hyderabad, Mohanlal-Prithviraj Sukumaran, Antony Perumbavoor, Kalyani Priyadarshan