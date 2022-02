ലഖ്നൗ: യുപിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനിടെ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ. ബിജെപി എംഎല്‍എ രാഘവേന്ദ്ര സിങ്ങാണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. താന്‍ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍ തൊപ്പിയില്‍ നിന്ന് 'തിലക' കുറിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

താന്‍ വീണ്ടും എംഎല്‍എ ആയാല്‍ തൊപ്പികള്‍ അപ്രത്യക്ഷമായതുപോലെ, അടുത്ത തവണ മുസ്ലിങ്ങള്‍ തിലകം ധരിക്കുമെന്ന് രാഘവേന്ദ്ര സിങ് വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം ഹിന്ദുക്കള്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ദോമരിയഗഞ്ചില്‍ ജനങ്ങള്‍ സലാം പറയുമോ അതോ ജയ് ശ്രീറാം പറയുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

In a live video uploaded on Facebook 2 days ago, BJP MLA Raghvendra Pratap Singh is seen saying "If you make me MLA again, They (Muslims) will stop wearing skullcaps & start putting Tilaks."

Isn't this Anti Muslim Hate speech? Will there be any action by @ECISVEEP @Uppolice pic.twitter.com/Jxppu1gns6