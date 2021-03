കോഴിക്കോട്: കണ്ണൂരില്‍ സി.പി.എം. - ആര്‍.എസ്.എസ്. സംഘര്‍ഷം തീര്‍ക്കുന്നതിന് മദ്ധ്യസ്ഥത വഹിച്ചെന്ന് സത്സംഘ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ സ്ഥാപകന്‍ ശ്രീ എം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

''കണ്ണൂരില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി രണ്ട് യോഗങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തും രണ്ടാമത് കണ്ണൂരും. രണ്ട് യോഗങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മറ്റ് സി.പി.എം. നേതാക്കളും ആര്‍.എസ്.എസ്. നേതാവ് ഗോപാലന്‍കുട്ടി മാഷും ഇതര നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. കേരള സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്ത ഈ നടപടിയില്‍ ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.'' കൊല്‍ക്കൊത്തയില്‍ വ്യക്തിപരമായ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിനിടയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക ടെലിഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീ എം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സത്സംഘ് ഫൗണ്ടേഷന് തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്നതിന് നാലേക്കര്‍ ഭൂമി അനുവദിക്കാനുള്ള കേരള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി വേണമെന്ന് സത്സംഘ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ?

ഒരു മാസം മുമ്പാണ് അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. ജനിച്ചു വളര്‍ന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആന്ധ്രയിലെ മദനപ്പള്ളിയിലും ഡല്‍ഹിയിലും യോഗ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ഇല്ല. ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന നാട്ടില്‍ ഒരു യോഗ കേന്ദ്രം വേണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഈ അപേക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചത്.

അപേക്ഷ താങ്കള്‍ നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നോ ?

ഇല്ല. തിരുവനന്തപുരത്തെ സത്സംഘ് ഭാരവാഹികള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയാല്‍ കൊള്ളാം എന്നു മാത്രമേ അപേക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

സര്‍ക്കാരില്‍നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍നിന്നും ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ?

ഇല്ല. മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത വായിച്ചറിഞ്ഞ വിവരം മാത്രമേയുള്ളു.

വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ച് നന്ദി പറയുകയുണ്ടായോ?

ഇല്ല. നന്ദി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു സന്ദേശമയച്ചു.

2014-ല്‍ കണ്ണൂരില്‍ താങ്കള്‍ സി.പി.എം. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഒരു യോഗ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നോ?

ഞങ്ങളല്ല, സി.പി.എം. തന്നെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതിലേക്ക് എന്നെ അവര്‍ ക്ഷണിച്ചു. അതില്‍ പിണറായി വിജയനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അന്നദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല.

അന്ന് പിണറായി വിജയന്‍ സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്. ആദ്യമായി പിണറായി വിജയനെ കാണുന്നത് അന്നാണോ?

അതെ. അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്.

താങ്കളെ ക്ഷണിക്കാന്‍ എന്തായിരുന്നു കാരണം? സി.പി.എം. നേതാക്കളെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നോ?

ഞാനൊരു ന്യൂട്രല്‍ മനുഷ്യനായതു കൊണ്ടാവാം. ഞാന്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടേയും ആളല്ല.

അന്ന് പിണറായി വിജയനുമായി സംസാരിക്കുന്നു. അത് സൗഹൃദമായി മാറുന്നു?

അതെ. എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിസത്തോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇനിയങ്ങോട്ട് എവിടെവെച്ചു കണ്ടാലും നമ്മള്‍ തമ്മില്‍ സംസാരിക്കും. ഇങ്ങനെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നയാളാണ് ഞാന്‍. ഇ.എം.എസിനോട് വലിയ ബഹുമാനമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതേ ബഹുമാനം വിവേകാനന്ദനോടും ഉണ്ടായി. എല്ലാ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളില്‍നിന്നും നല്ലത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണെനിക്കുള്ളത്. മനുഷ്യരിലാരും തന്നെ പൂര്‍ണ്ണരല്ല. പൂര്‍ണ്ണത ദൈവത്തിനു മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളു.

പിണറായി വിജയന് പിന്നീട് യോഗയില്‍ നേരിട്ട് പരിശിലനം നല്‍കിയിരുന്നോ?

ഇല്ല. അദ്ദേഹം യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എന്നാണ് ഞാന്‍ അനുമാനിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ഇപ്പോള്‍ നന്നായി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ?

വല്ലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുമ്പോള്‍ ചില ചടങ്ങുകളില്‍ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്രയേയുള്ളു.

കണ്ണൂരില്‍ സി.പി.എം. - ആര്‍.എസ്.എസ് .സംഘര്‍ഷത്തിന് അയവു വരുത്താന്‍ താങ്കള്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലായിരുന്നു അത്. വിവേകാനന്ദന്റെ കൃതികളും ദാസ് ക്യാപിറ്റലും വായിക്കുന്നയാളാണ് ഞാന്‍. ആര്‍.എസ്.എസിലും സി.പി.എമ്മിലുമുള്ളവരെ എനിക്കറിയാം. എന്നാല്‍ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൂടാ എന്നതായിരുന്നു ചിന്ത.

ഇടക്കാലത്ത് ആര്‍.എസ്.എസ്. മുഖപ്രസിദ്ധീകരണമായ ഓര്‍ഗനൈസറില്‍ ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

ജോലി നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഓര്‍ഗനൈസറുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ്. അന്ന് ഓര്‍ഗനൈസറിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി ബാലശങ്കറിനെ അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വഴി ഓര്‍ഗനൈസര്‍ പത്രാധിപര്‍ മല്‍ക്കാനിയെയും പരിചയപ്പെട്ടു. ഇടയ്ക്ക ചില ലേഖനങ്ങള്‍ ഓര്‍ഗനൈസറില്‍ എഴുതിയിരുന്നു. സി.പി.എമ്മിലും ആര്‍.എസ്.എസിലും പരിചയക്കാരുളളതുകൊണ്ടാണ് സമാധാന ശ്രമം നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. രണ്ടു കൂട്ടരേയും ഒന്നിച്ചിരുത്തിയാലേ ഇതിന് അറുതി വരുത്താനാവുകയുളളു എന്നെനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അതിനാര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനായി ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

താങ്കള്‍ എങ്ങിനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്?

ആയിടയ്ക്ക് ഞാന്‍ ഒരു ഭാരതയാത്ര നടത്തിയിരുന്നു. കന്യാകുമാരിയില്‍നിന്ന് കാശ്മീര്‍ വരെയുള്ള യാത്ര. ഒരു കൊല്ലവും മൂന്നു മാസവുമെടുത്താണ് യാത്ര പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. യാത്ര നീണ്ടപ്പോള്‍ എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാന്‍ പേടിച്ചിരുന്നു (ചിരിക്കുന്നു). അന്ന് ആ യാത്രയില്‍ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി. അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദൂരം ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നടന്നു. വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും സ്‌നേഹവുമാണ്. ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ണൂരിലെ സംഘര്‍ഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണോ കണ്ണൂരില്‍ സി.പി.എം. നേതാവ് പി. ജയരാജനെ കണ്ടത്?

അതെ. അദ്ദേഹം അന്ന് സി.പി.എം. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു എന്നാണോര്‍മ്മ. ആദ്യം ജില്ലാ നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതി. അവരാണല്ലോ അടിത്തട്ടില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ തിയ്യതി ചോദിക്കരുത്. തിയ്യതിയും സമയവുമൊക്കെ ഓര്‍ത്തിരിക്കുന്നതില്‍ ഞാന്‍ ലേശം പിന്നാക്കമാണ്. ജയരാജനെ കണ്ടപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം സമാധാന നീക്കത്തില്‍ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാന്‍ ഒരു മോണ്‍സ്റ്ററല്ല എന്നാണ് ജയരാജന്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതിനടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് യാദൃശ്ചികമായി ആര്‍.എസ്.എസ്. തലവന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവതിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ നല്ല കാര്യമാണെന്നും എന്നാല്‍ ആരാണ് ഇതിന് മുന്‍കൈയ്യെടുക്കുക എന്നും ചോദിച്ചു. ഞാന്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അങ്ങിനെയാണ് കേരളത്തില്‍ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കളുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നത്. സി.പി.എമ്മില്‍ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായും ആര്‍.എസ്.എസില്‍ ഗോപാലന്‍കുട്ടി മാഷുമായും സംസാരിച്ചു.

എത്ര യോഗങ്ങള്‍ നടന്നു?

രണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തും കണ്ണൂരും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലായിരുന്നോ മീറ്റിങ്?

ഹോട്ടലില്‍ വെച്ചായിരുന്നു യോഗം. പാര്‍ട്ടി ഓഫിസില്‍ നടത്താന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ! അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രല്‍ സ്ഥലമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഹോട്ടലിലാക്കിയത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയെക്കൂടാതെ സി.പി.എമ്മില്‍നിന്ന് ആരൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു?

എല്ലാരേയും ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തെ യോഗത്തില്‍ പിണറായി വിജയനുണ്ടായിരുന്നു.

ആര്‍എസ്.എസില്‍നിന്ന് ?

ഗോപാലന്‍കുട്ടി മാഷും മറ്റ് ചില സീനിയര്‍ നേതാക്കളും.

യോഗത്തിനിടെ വാക്കുതര്‍ക്കമുണ്ടായോ?

ചില ചില്ലറ തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷേ, രണ്ടുകൂട്ടരും സമാധാനം വേണമെന്ന പക്ഷക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചര്‍ച്ച വിജയമായി.

അതിനു ശേഷമായിരുന്നോ കണ്ണൂരിലെ യോഗം?

അതെ. കണ്ണൂരിലെ യോഗത്തില്‍ പിണറായിക്ക് പുറമെ പി. ജയരാജനും കോടിയേരിയുമുണ്ടായിരുന്നു. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തോടെയാണ് ആ യോഗം പിരിഞ്ഞത്.

ഔപചാരികമായി എന്തെങ്കിലും രേഖയോ മറ്റോ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നോ?

ഇല്ല. എല്ലാം വാക്കാലുള്ള ഉറപ്പായിരുന്നു. അതവര്‍ പാലിച്ചു. രണ്ടു കൂട്ടരും അവരുടെ കാഡര്‍മാരോട് സംസാരിച്ചു. കാര്യങ്ങള്‍ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തി. അതോടെ കണ്ണൂരില്‍ സമാധാനമുണ്ടായി.

കണ്ണൂരില്‍ വിമാനത്താവളം വന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായി സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വന്നതും ഈ സമാധാന നീക്കവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ?

ഇല്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളമൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ വരുന്നത്?

അല്ല, ഈ സമയത്താണ് കണ്ണൂരിലെ വിമാനത്താവളം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാവുന്നത്. പക്ഷേ, താങ്കള്‍ പറയുന്നത് അതും ഇതുമായി ബന്ധമില്ലെന്നാണ്?

അതെ. അങ്ങിനെ ഒരു ബന്ധവും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമാധാനം കൊണ്ടുവരിക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

അതോടെ കണ്ണൂരില്‍ സംഘര്‍ഷം കുറഞ്ഞു. താങ്കള്‍ ഇതിനു പിന്നാലെ തുടര്‍ന്നുമുണ്ടായിരുന്നോ?

മനുഷ്യര്‍ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് പോലെയാവണമെന്ന് ബൈബിളില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് കെട്ടുപോയാല്‍ പിന്നെ അതിനെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. ഞാന്‍ ഭഗവദ് ഗീതയും ബൈബിളും ഖുര്‍ആനും ഒരു പോലെ വായിക്കുന്നയാളാണ്. മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത മാത്രമേ എനിക്കുള്ളു. കണ്ണൂരില്‍ സമാധാനം വന്നത് ഞങ്ങള്‍ ആഘോഷിച്ചു. അവിടെ ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. അത് ചരിത്രം കുറിച്ച യോഗമായിരുന്നു. വേദിയില്‍ എന്റെ ഇടതുവശത്ത് പി. ജയരാജനും വലതുവശത്ത് ഗോപാലന്‍കുട്ടി മാഷുമുണ്ടായിരുന്നു.

സി.പി.എമ്മിനും ആര്‍.എസ്.എസിനുമിടയില്‍ അന്തര്‍ധാരയുണ്ടെന്നും ഈ കണ്ണി വിളക്കിയ ആളെന്ന നിലയ്ക്കാണ് താങ്കളുടെ ഫൗണ്ടേഷന് ഭൂമി നല്‍കുന്നതെന്നുമാണ് ആരോപണം?

വളരെ വേദനയുളവാക്കുന്ന ആരോപണമാണത്. അങ്ങിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവും എനിക്കില്ല. മനുഷ്യനന്മ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളു. എല്ലാ പാര്‍ട്ടികളിലും നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യുക. ഇന്നലെ വിവാദത്തെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഈ ഭൂമി വേണ്ടെന്നു വെച്ചാലോ എന്നു വരെ തോന്നിപ്പോയി.

ഭൂമി വേണ്ടെന്നു വെയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെന്നാണോ?

ഇല്ല. പിന്നെയാലോചിച്ചപ്പോള്‍ അതിലര്‍ത്ഥമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. നല്ലൊരു കാര്യത്തിനാണ് ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യോഗ സെന്റര്‍ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകും.

