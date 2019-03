പാക് സൈന്യത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരുന്നവ്യോമസേന വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മടങ്ങിയെത്തിപ്പോള്‍ ഏവരുടേയും നോട്ടം ആ മീശയിലേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ പാക് സൈന്യത്തിന് മുന്നില്‍ അസാമാന്യ ധൈര്യം കാട്ടി മടങ്ങിയെത്തിയ അഭിനന്ദന്റെ മീശയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യമായ ഓസ്ട്രിയയുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഫ്രാന്‍സ് ജോസഫിന്റേതിനു സമാനമാണ് അഭിനന്ദന്റെ മീശ. എന്നാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച മടങ്ങിയെത്തിയ അഭിനന്ദന്റെ മീശയിലായിരുന്നു മിക്കവരുടേയും കണ്ണ്.

എന്നാൽ അഭിനന്ദന്റെ അസാമാന്യ ധൈര്യവും രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹവും വാർത്തകളായതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആരാധനയാണ് പലരേയും അഭിനന്ദൻ സ്റ്റൈൽ മീശ അനുകരിക്കുന്നതിനായി പ്രചോദിപ്പിച്ചത്.

ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻരെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ മാതൃകയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ ഹീറോ- അഭിനന്ദൻ സ്റ്റൈൽ മീശ ഏറ്റെടുത്ത ബംഗലൂരു സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ചന്ദ് പറയുന്നു.

Wing Commander #AbhinandanVarthaman's moustache style getting popular. A Bengaluru local Mohammed Chand says,' I'm his fan, we follow him. I like his style. He is the real hero; I'm happy.' pic.twitter.com/cT7QGXntMs