ചേര്‍ത്തല: വിദ്യാര്‍ഥികളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ ചേര്‍ത്തലയിലെ ആറംഗസംഘം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കന്യാകുമാരിയില്‍നിന്ന് കശ്മീരിലേക്ക് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളില്‍ യാത്രതിരിക്കും. 'സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരേയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയുക' എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ഇവരുടെ യാത്ര.

കടന്നുപോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രധാന കവലകളിലും ബസ്-റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളിലും വാഹനം നിര്‍ത്തി 'സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരേയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയുക' എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കും.

യാത്രയ്ക്കായി ഇവര്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് കന്യാകുമാരിയിലെത്തി. മൂന്നുബൈക്കിലും ഒരു സ്‌കൂട്ടറിലുമായാണ് ആറംഗസംഘത്തിന്റെ സഞ്ചാരം.

ചേര്‍ത്തല സന്ധ്യാസദനത്തില്‍ എസ്.സരുണ്‍കുമാര്‍ (24), പുത്തനമ്പലം പുത്തന്‍വെളിയില്‍ അശ്വിന്‍ ചന്ദ്രന്‍ (23), ചേര്‍ത്തല പോറ്റിക്കവല മണിയന്തറ ബിനു ബാബു (21), ചേര്‍ത്തല മാടശ്ശേരിവെളി രഞ്ജിത്ത് ഹരിദാസ് (23), സുധിന്‍ എം.ചന്ദ്രന്‍ (24), കണിച്ചുകുളങ്ങര ഗണപതികാട്ടുവെളി ജി.എസ്.സംഗീത് (23) എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.

മേയ് 24-ന് തിരിച്ചെത്താനാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി. 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ 12,000 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിക്കും.

Content Highlights: For Women Security, youngsters bike ride from kanyakumari to kashmir