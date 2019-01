സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്ന ടെന്‍ ഇയര്‍ ചലഞ്ച് ഫെയിസ്ബുക്ക് കെണിയെന്ന് സൈബര്‍ വിദഗ്ധയും പ്രമുഖ ടെക് എഴുത്തുകാരിയുമായ കെയ്റ്റ് ഒ നീല്‍. ഫെയിസ്ബുക്കിന്റെ പുതിയ ഫെയിസ് റെകഗനൈസേഷന്‍ അല്‍ഗൊരിതം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കെണിയാണ് #TenYearChallenge എന്നാണ് കെയ്റ്റ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition