ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ അഭിമാന മുഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നു അത്, ശിവാംഗിക്ക് പത്തുവയസ്സില്‍ മനസ്സിലുറച്ച സ്വപ്‌നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്ക്കാരവും. തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സബ് ലെഫ്‌നന്റ് ശിവാംഗി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പ്രഥമവനിതാ പൈലറ്റായി ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേറ്റു.

'എനിക്കും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ഏറെ അഭിമാനം നിറഞ്ഞ നിമിഷമാണ് ഇത്.സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ എനിക്ക് വാക്കുകള്‍ തികയുന്നില്ല. ദീര്‍ഘകാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്വപ്‌നമാണ്. അവസാനം എന്റെ നെഞ്ചില്‍ ഇത് ഇരിക്കുന്നു.' പൈലറ്റ് ബാഡ്ജില്‍ കൈവച്ച് ശിവാംഗി പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗികമായി സേനയുടെ ഭാഗമായതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ശിവാംഗി.

ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയില്‍ നിന്ന് നേവല്‍ ഓറിയന്റേഷന്‍ കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശിവാംഗിക്ക് പരിശീലനത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടമായ ഡോര്‍ണിയര്‍ ഓപ്പറേഷണല്‍ കണ്‍വേര്‍ഷണ്‍ കോഴ്‌സ് കൂടി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുണ്ട്.

Sub Lieutenant #Shivangi of the @IndianNV scripts history as she becomes the FIRST naval woman pilot. She joined operational duties in Kochi naval base today.She will be flying the Dornier surveillance aircraft of the Indian Navy Congratulations👏#WomenInDefence@AkashvaniAIRpic.twitter.com/p8BlynmlqE