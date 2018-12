ഹൂസ്റ്റണ്‍: ആര്‍ത്തവകാല ദാരിദ്ര്യം (പീരിഡ് പോവര്‍ട്ടി) എന്നൊന്ന് ലോകത്തുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞ മലയാളിപ്പെണ്‍കുട്ടി ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച 25 കൗമാരക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍. ബ്രിട്ടീഷ്-ഇന്ത്യന്‍ വംശജ 19-കാരി അമിക ജോര്‍ജാണ് ടൈം മാഗസിന്റെ പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടിയത്. ഇന്തോ-അമേരിക്കന്‍ വംശജരായ കാവ്യ കൊപ്പരപ്പു, റിഷാബ് ജൈന്‍ എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.

കേരളത്തില്‍ വേരുകളുള്ള അമിക ബ്രിട്ടനിലാണ് ജനിച്ചതും വളര്‍ന്നതും. രാജ്യത്തെ ദരിദ്രര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി സാനിറ്ററി പാഡുകള്‍ നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 'ഫ്രീ പീരിഡ്‌സ്'' എന്ന ഹാഷ്ടാഗില്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അമികയാരംഭിച്ച പ്രചാരണപരിപാടിയാണ് ലോകശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചത്.

പത്തനംതിട്ടയിലെ കുമ്പളാംപൊയ്ക സ്വദേശി ഫിലിപ്പ് ജോര്‍ജാണ് അമികയുടെ അച്ഛന്‍. അമ്മ നിഷ കൊല്ലം സ്വദേശിനി. അനുജന്‍ മിലന്‍.

ഒരു വാര്‍ത്തയില്‍ മാറിമറിഞ്ഞത്

2017 ഏപ്രിലില്‍ പത്രത്തില്‍വന്ന ഒരു വാര്‍ത്തയാണ് അമികയുടെ ലോകം മാറ്റിമറിച്ചത്. സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ വാങ്ങാന്‍ പണമില്ലാതെ ആര്‍ത്തവസമയങ്ങളില്‍ സ്‌കൂളില്‍ പോകാനാകാത്ത കുട്ടികളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. ബ്രിട്ടന്‍ പോലെയൊരു വികസിതരാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം അവസ്ഥകളുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അമികയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഫ്രീ പീരിയഡ്‌സ് ഹാഷ്ടാഗിലൂടെ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 20-ന് ബ്രിട്ടനില്‍ നടന്ന റാലിയില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മോഡലുകളുമടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. ദരിദ്രവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കണമെന്ന് അവര്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അമികയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ബ്രിട്ടനില്‍ ലഭിച്ചത്. റാലിക്കുപിന്നാലെ ആര്‍ത്തവകാല ദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ബ്രിട്ടനിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കായി ലേബര്‍പാര്‍ട്ടി ഒരുകോടി യൂറോ വകയിരുത്തി. ദരിദ്രവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി സാനിറ്ററി പാഡ് നല്‍കാമെന്ന് ഗ്രീന്‍ പാര്‍ട്ടിയും പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഷി പാഡ് പദ്ധതിയില്‍നിന്നാണ് സൗജന്യ സാനിറ്ററി പാഡെന്ന ആശയം താന്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചതെന്ന് അമിക പറയുന്നു.

ബ്രിട്ടനില്‍ റാലി നടന്നതിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തിലാണ് ടൈം മാഗസിന്റെ പട്ടിക പുറത്തുവന്നത്.

