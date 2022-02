കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് വിഷയം മുറുകുന്നതിനിടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവുമായി ബിജെപി എംഎൽഎ. സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയാണ് ബലാത്സം​ഗങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ് ബിജെപി എംഎൽഎ രേണുകാചാര്യയുടെ പ്രസ്താവന. ഹിജാബ് വിഷയത്തിലെ കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ​ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് മറുപടി നൽകവേയാണ് രേണുകാചാര്യയുടെ വിവാദ പരാമർശം.

ക്ലാസ്മുറികളിൽ ഹിജാബ് നിരോധിച്ച കർണാടകയിലെ കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രിയങ്കാ ​ഗാന്ധി പങ്കുവെച്ച ട്വീറ്റാണ് ബിജെപി നേതാവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

ബിക്കിനിയോ ഹിജാബോ മുഖാവരണമോ ജീൻസോ എന്തായാലും ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ അവകാശമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഹിജാബിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിർത്തണം.- എന്നാണ് പ്രിയങ്ക ട്വിറ്റ് ചെയ്തത്.

Whether it is a bikini, a ghoonghat, a pair of jeans or a hijab, it is a woman’s right to decide what she wants to wear.



This right is GUARANTEED by the Indian constitution. Stop harassing women. #ladkihoonladsaktihoon