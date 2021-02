ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രീയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയയാക്കുകയാണ്. 2008ലെ അംറോഹ കൂട്ടക്കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയായ ഷബ്‌നത്തിന്റെ വധശിക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുര ജയിലില്‍ നടക്കുന്നത്. കാമുകനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ എതിര്‍ക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളുമുള്‍പ്പെടെ ഏഴുപേരെയാണ് ഷബ്‌നം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനിടെ ഷബ്‌നത്തിന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത മകന്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് ദയാഹർജി നല്‍കി.

അമ്മയുടെ ഗുരുതരമായ കുറ്റം ക്ഷമിച്ച് വധശിക്ഷ റദ്ദാകണമെന്നാണ് മകന്‍ താസ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് മുന്നില്‍ വൈകാരിക അഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയത്. അമ്മയെ കൂടെക്കൂടെ ജയിലില്‍ കാണാന്‍ പോകറുള്ള താസ് അമ്മ തന്നെ ഏറെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജയിലില്‍ പോകുമ്പോള്‍ പണം നല്‍കാറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ കരുതലില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണത്തില്‍ നിന്നും തന്നെ പറിച്ചെടുക്കരുതെന്നാണ് താസ് രാഷ്ട്രപതിയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷബ്‌നത്തിന്റെ ഏകമകന്‍ കൂടിയായ താസ് ഇപ്പോള്‍ ബുലന്ദ്ഷഹറിലെ സുശാന്ത് വിഹാര്‍ കോളനിയില്‍ സംരക്ഷകന്‍ ഉസ്മാന്‍ സെയ്ഫിക്കൊപ്പമാണ് താമസം.

ജയിലിലായിരുന്നു താസിന്റെ ജനനം. ആറു വയസ്സായതാടെ അംറോഹ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഉസ്മാന്‍ സെയ്ഫി എന്നയാളുടെ സംരക്ഷണയിലേക്ക് ആക്കുകയായിരുന്നു. താസിന്റെ പഠനവും മറ്റുകാര്യങ്ങളും മുറതെറ്റാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉസ്മാന്‍ പറയുന്നു. താസിനെ ദത്തെടുക്കുന്ന തുടക്കകാലത്ത് ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് താസ് തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം കഴിയുന്നതെന്ന് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യ വന്ദന സിങ് പറയുന്നു. ഒരു അധ്യാപികയായ തനിക്ക് താസിന്റെ വിഷമങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും വന്ദന സിങ് പറഞ്ഞു.

മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാത്തതിനാലാണ് ഷബ്‌നത്തെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിക്കാത്തതെന്ന് ജയില്‍ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ശൈലേന്ദ്ര കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിനുള്ള ഏക കേന്ദ്രമുള്ളത് മഥുരയിലെ ജയിലിലാണ്. 150 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീയെ ആദ്യമായും അവസാനമായും തൂക്കിക്കൊന്നത്. നിര്‍ഭയകേസിലെ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയ പവന്‍ ജല്ലാദ് തന്നെയാണ് ഷബ്‌നത്തെയും തൂക്കിലേറ്റുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം കഴുമരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബക്‌സറില്‍നിന്നുള്ള കയറും മഥുരയിലെ ജയിലില്‍ എത്തിച്ചു.

2008 ഏപ്രില്‍ 14നാണ് അംറോഹ ജില്ലയിലെ ബവാങ്കേഡ സ്വദേശിയായ ഷബ്‌നവും കാമുകന്‍ സലീമും ചേര്‍ന്ന് ഷബ്‌നത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍, ആറുമാസം പ്രായമുള്ള അനന്തരവന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ ഏഴുപേരെ കോടാലികൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നത്. കേസില്‍ ഷബ്‌നവും സലീമും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. 2010 ജൂലായിലാണ് ഇരുവരെയും ജില്ലാ കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. വിധിക്കെതിരേ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അപ്പീല്‍ തള്ളി. രാഷ്ട്രപതിക്ക് നല്‍കിയ ദയാഹര്‍ജിയും തള്ളി.

Content Highlights: Pardon my mother's crime: Amroha murder case convict Shabnam’s son Taz appeals to President against