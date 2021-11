ന്യൂഡൽഹി: ​ഖർതാപുറിലെ ദർബാർ സാഹിബ് ​ഗുരുദ്വാരയിൽ വച്ച് ശിരോവസ്ത്രമില്ലാത്ത ഫോട്ടോ പകർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ പാകിസ്താനി മോ‍‍ഡലിനെതിരെ വിമർശനപ്പെരുമഴ. തുടർന്ന് അവർ ക്ഷമാപണം നടത്തി. മോഡലായ സൗലേഹയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ക്ഷമചോദിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. സിഖ് വിശ്വാസികളുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സൗലേഹയ്ക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വിവാദത്തിന് ആസ്പദമായ ചിത്രങ്ങൾ സൗലേഹ പങ്കുവെച്ചത്. വസ്ത്രബ്രാൻഡായ മന്നത് ക്ലോത്തിങ്ങിന്റെ ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ​ഗുരു​ദ്വാരയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അനുചിതമായെന്നു കാണിച്ചത് ശിരോമണി അകാലിദൾ വക്താവ് മഞ്ജീന്ദർ സിങ് സിർസാ ഉൾപ്പെടെ വിമർശനവുമായെത്തി.

Such behaviour & act at pious place of Sri Guru Nanak Dev Ji is totally unacceptable!

Can she dare to do the same at her religious place in Pakistan?@ImranKhanPTI @GovtofPakistan shd tk immed action to stop this trend of treating Sri Kartarpur Sahib as picnic spot by Pak people pic.twitter.com/AwyIkmqgbC