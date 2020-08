സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്ത് നായകനായ ഛിഛോരിലെ ഗാനത്തിനൊപ്പം നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്. കാരണമെന്തെന്നോ, കുടുംബത്തിലെ 19 അംഗങ്ങളുടെയും കൊറോണ ഭേദമായതിന്റെ ആഘോഷമാണ്. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ എട്ട് കുട്ടികളാണ് ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ ആനന്ദനൃത്തം ചെയ്യുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഇവരെ മധ്യപ്രദേശിലെ കാട്ട്‌നി ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവരും നെഗറ്റീവായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് നല്‍കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ സിവില്‍ സര്‍ജന്‍ ഡോ. യശ്വന്ത് വെര്‍മ പറയുന്നു. 'കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡിലായിരുന്നു. രോഗം ഭേദമായെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഛിഛോരിലെ 'ചിന്ത കര്‍ക്കെ ക്യാ പായേഗാ, മര്‍നേ സെ ഫില്‍ മര്‍ ജായേഗാ' എന്ന ഗാനത്തിനൊപ്പം ഇവര്‍ ചുവടു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.'

In Katni, family celebrates successfully defeating #COVID19India infection by dancing to tunes of a Bollywood song, before being discharged @ndtvindia @ndtv @GargiRawat @ShonakshiC #Corona #covid pic.twitter.com/Yzs3B1AFgd