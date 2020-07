തിരൂര്‍: കേരളത്തിലെ പ്രഥമ വനിതാ എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായി തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനി ഊത്തപ്പള്ളി വീട്ടില്‍ സജിത ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് തിരൂര്‍ എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസില്‍ സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ അന്‍വര്‍ സാദത്ത് മുമ്പാകെ ചുമതലയേറ്റു. എക്‌സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ മുമ്പാകെ ഇവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. തുടര്‍ന്നാണ് തിരൂര്‍ എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറുടെ കീഴില്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസില്‍ ഒഴിവുള്ള ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ ഇവരെ നിയമിച്ചത്.

തൃശ്ശൂര്‍ എക്‌സൈസ് അക്കാദമിയില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. അടുത്തിടെ എക്‌സൈസില്‍ വനിതകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തപ്പോള്‍ കഴിവുള്ള പത്തു ശതമാനം പേരെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് നേടി യോഗ്യയായത് സജിതയായിരു ന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് നിയമനം

തൃശ്ശൂര്‍ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി സ്വദേശി ഊത്തപ്പള്ളി ദാമോദരന്റെയും കെ.വി.മീനാക്ഷിയുടെയും മകളാണ്. ഭര്‍ത്താവ് ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ ചുടുവാലത്തൂര്‍ സ്വദേശി അഭിനംവീട്ടില്‍ അജിയാണ്. ഇദ്ദേഹം തൃശ്ശൂര്‍ സ്റ്റാര്‍ പി.വി.സി പൈപ്പ് കമ്പനി മാനേജറാണ്. മകള്‍ ഇന്ദു കല്ലിപ്പാടം കാര്‍മ്മല്‍ സി.എം.ഐ സ്‌കൂള്‍ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ്.

