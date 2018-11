ആദ്യ ആര്‍ത്തവകാലത്ത് ആചാരത്തിന്റെ പേരില്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നും മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ച ബാലിക ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. തഞ്ചാവൂര്‍ ജില്ലയിലെ പട്ടുകോട്ട, അനൈയ്ക്കാട് ഗ്രാമത്തിലെ പന്ത്രണ്ടുകാരി എസ്.വിജയയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ തെങ്ങുവീണ് മരിച്ചത്.

ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടിന് പുറകുവശത്തുള്ള ഓലമേഞ്ഞ പത്തായപ്പുരയിലാണ് വിജയയെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഗജ വീശിയടിച്ചപ്പോള്‍ ഇതിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തെങ്ങ് കടപുഴകി ഓലപ്പുരക്ക് മുകളില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ വിജയയുടെ ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന അമ്മക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവര്‍ പട്ടുകോട്ടയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഓലപ്പുരയില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആചാരലംഘനമാകുമെന്ന് കരുതി കുട്ടിയെ ഓലപ്പുരയില്‍ നിന്ന് മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ കുടുംബം തയ്യാറായില്ല.

ആദ്യ ആര്‍ത്തവകാലത്ത് പെണ്‍കുട്ടികളെ വീട്ടില്‍ നിന്നും മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്ന ആചാരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്നുമുണ്ട്. ചടങ്ങുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിതിന് ശേഷമേ ഇവരെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറാന്‍ അനുവദിക്കൂ. സമുദായമനുസിരിച്ച് ഈ ചടങ്ങുകള്‍ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇപ്രകാരം മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചപ്പോഴാണ് വിജയക്ക് അപകടം പിണഞ്ഞത് - പട്ടുകോട്ട ഡിഎസ്പി ഗണേശമൂര്‍ത്തി പറയുന്നു. വീടിന് പുറകുവശത്തുള്ള പത്തായപ്പുരയിലാണ് വിജയ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. വിജയുടെ സമുദായത്തിന്റെ ആചാരപ്രകാരം പതിനാറ് ദിവസമാണ് ഇപ്രകാരം മാറിത്താമസിക്കേണ്ടത്.

സമുദായം സ്ത്രീകളോട് തുടരുന്ന അതിക്രമത്തിന്റെ ഇരയാണ് വിജയയെന്ന് അവെയര്‍ ഇന്ത്യ, പ്രൊജക്ട് സേഫ് ആക്ടീവ് പിരീഡിന്റെ മേധാവി കാവ്യ മേനോന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇപ്രകാരം തനിച്ച് മാറിത്താമസിക്കുമ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് അപകടം പറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വിജയയുടെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി സമുദായമാണ്. കാവ്യ പറയുന്നു.

Courtesy : thenewsminute

