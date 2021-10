ലെസ്ബിയൻ പങ്കാളികളെ മോഡലുകളാക്കി കർവാചൗതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഡാബർ ചെയ്ത പരസ്യം വൈറലായിരുന്നു. തുല്യതയെയും വിവാഹത്തിലെ പുരോ​ഗമന സങ്കൽപങ്ങളെയുമൊക്കെ ആഘോഷിച്ച പരസ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് എൽജിബിടിക്യു വിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ളവർ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ‌ ചിലരാകട്ടെ പരസ്യത്തിൽ ലെസ്ബിയൻ പങ്കാളികളെ കാണിച്ചതിൽ രോഷാകുലരാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രിയുടെ താക്കീതിനു പിന്നാലെ പരസ്യം പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡാബർ.

ഫെമിന്റെ കർവാചൗത് ക്യാംപയിൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കുകയാണെന്നും ജനവികാരത്തെ വേദനിപ്പിച്ചതിൽ നിർവ്യാജം ഖേദിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഡാബർ ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റ‍ഡ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്രയാണ് പരസ്യത്തിനെതിരെ താക്കീതുമായി രം​ഗത്തെത്തിയത്.

Fem's Karwachauth campaign has been withdrawn from all social media handles and we unconditionally apologise for unintentionally hurting people’s sentiments. pic.twitter.com/hDEfbvkm45