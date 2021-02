വിവാഹാഘോഷങ്ങള്‍ അതിരുവിടുന്നത് സര്‍വസാധാരണമാണിപ്പോള്‍. വരുംവരായ്കകള്‍ ചിന്തിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും ആഘോഷങ്ങള്‍ പൊടിപൊടിക്കാറുള്ളത്. പലതും വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങളോ ദുരന്തങ്ങേളാ ആണ്. എന്നാലും ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല ഇന്ത്യയില്‍.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഇത്തരമൊരു ആഘോഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നിന്ന് നവവധു രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്. മുസാഫര്‍നഗറിലെ നയി മണ്ഡിയിലാണ് വിവാഹസംഘത്തിലെ ഒരാള്‍ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം. വിവാഹച്ചടങ്ങിന് ഹേമ എന്ന വധുവിനെ വിവാഹവസ്ത്രവും ആഭരണങ്ങളുമെല്ലാം അണിയിച്ച് കാറില്‍ വരന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഡെഹറാഡൂണ്‍ ദേശീയപാതയിലൂടെ വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ഇവര്‍ പെട്ടന്ന് വരന്‍ അങ്കുറിന്റെ സംഘത്തെ കണ്ടു. ഇതോടെ പരിസരം മറന്ന ഹേമ കാറിന്റെ സണ്‍റൂഫിന് പുറത്തേയ്ക്ക് തലയിട്ട് നൃത്തം തുടങ്ങി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും കാറില്‍ കയറി നൃത്തംവച്ചു. ഇങ്ങനെ ആഘോഷമായി പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. എതിരേ വന്ന ഒരു കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വിവാഹസംഘത്തിലേയ്ക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. വരന്‍ അങ്കുറിന്റെ ബന്ധു പ്രമോദ് സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു. ഒരു ഡസനോളം പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ആളുകളും കാറിന്റെ ഭാഗങ്ങളും വധുവിന്റെ തലയ്ക്ക് സമീപത്തുകൂടി പറക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വധു അപകടത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

അപകടം വരുത്തിവച്ച കാറിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പോലീസ് കാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

This dance could have been fatal - open sun-roofed car dancing Bride in UP's Muzaffarnagar has a narrow escape after a speeding vehicle hits Baraat on road leaving one dead and many injured @umeshpathaklive @Uppolice pic.twitter.com/hMmzhxTgsV