ഗുണ്ടൂര്‍: അമ്മയാവുക എന്ന സ്വപ്‌നം സഫലമായ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ മങ്കയമ്മ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 54 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മക്കള്‍ ഇല്ലാതിരുന്ന ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു മങ്കയമ്മയും ഭര്‍ത്താവും. സൗഭാഗ്യം വൈകിവന്നപ്പോഴാകട്ടെ ഇരട്ടിമധുരവും, 74ാം വയസ്സില്‍ ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയായിരിക്കുകയാണ് മങ്കയമ്മ.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരില്‍ നിന്നാണ് ഈ സന്തോഷകരമായ വാര്‍ത്ത പുറത്തു വരുന്നത്. ഐവിഎഫ് ചികിത്സയിലൂടെ ഗര്‍ഭം ധരിച്ച മങ്കയമ്മ അതുല്യ നഴ്‌സിങ് ഹോമില്‍ വച്ചാണ് ഇരട്ടക്കുട്ടികള്‍ക്കു ജന്‍മം നല്‍കിയത്. നാലു ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടങ്ങുന്ന സംഘം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തത്. അമ്മയും മക്കളും പൂര്‍ണ ആരോഗ്യത്തിലാണെന്ന് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഡോ.ഉമാശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടി പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ എന്ന റെക്കോര്‍ഡിന് ഉടമയായിരിക്കുകയാണ് മങ്കയമ്മ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മങ്കയമ്മയുടെ പ്രസവത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വിസ്മയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

അവസാനത്തെ ശ്രമം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഐവിഎഫ് ചികിത്സയ്ക്കായി ഇരുവരും നഴ്‌സിങ് ഹോമിലെത്തിയത്. ഒടുവില്‍ ദൈവം തങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ഥന കേട്ടു എന്നാണ് മങ്കയമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ഐവിഎഫിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ മങ്കയമ്മ ഗര്‍ഭം ധരിച്ചുവെന്ന് ഉമാശങ്കര്‍ പറയുന്നു. മംഗയമ്മയുടെ ആരോഗ്യനില നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കാന്‍ മൂന്നു ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഒമ്പതു മാസത്തോളം 10 ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മങ്കയമ്മയുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്‌കാന്‍ ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

ഗര്‍ഭധാരണത്തിന്റെ എട്ടാം മാസത്തില്‍ നടത്തുന്ന ആചാരമായ സീമന്തം നടത്തണമെന്ന് ഇരുവരും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അല്‍പം കാത്തിരിക്കാന്‍ പറയുകയായിരുന്നു ഡോക്ടര്‍മാര്‍. ഒടുവില്‍ പ്രസവത്തിന്റെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കു മുമ്പ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് മങ്കയമ്മയ്ക്കും ഭര്‍ത്താവിനുമൊപ്പം സീമന്തം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

മുമ്പ് എഴുപതുകാരിയായ ജല്‍ജീന്ദര്‍ കൗര്‍ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രായം കൂടി പ്രസവിച്ചയാള്‍. 2016ല്‍ ഐവിഎഫിലൂടെയാണ് ഹരിയാന സ്വദേശിയായ ജല്‍ജീന്ദര്‍ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്.

