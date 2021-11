സെൽഫി വിവാദത്തിൽ ശശി തരൂർ എംപിക്ക് പിന്തുണയുമായി തൃണമൂൽ കോൺ​ഗ്രസ് എംപിയും അഭിനേത്രിയുമായ മിമി ചക്രബർത്തി. വനിതാ എംപിമാർക്കൊപ്പം പകർത്തിയ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യവേ തരൂർ പങ്കുവെച്ച ക്യാപ്ഷനാണ് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് തരൂരിന് വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തിൽ തരൂരിനെ പിന്തുണച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മിമി.

എംഎൽഎ രാജേഷ് ന​ഗറിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായാണ് മിമി തരൂരിനെ പിന്തുണച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ലോക്സഭ നിയമനിർമാണത്തിനുള്ള വേദിയാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാനും അവരെ ആകർഷകരം എന്നു വിളിക്കാനും ഉള്ളതല്ലെന്നുമാണ് രാജേഷ് ന​ഗർ കുറിച്ചത്. ഭാവി എംപിമാർക്ക് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം പകരുകയാണ് തരൂർ എന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് മിമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. സെൽഫി എടുത്തത് അദ്ദേഹം അല്ല, താനാണ് എന്നാണ് മിമി കുറിച്ചത്.

He didn’t take the selfie sir i did. https://t.co/xelIrFyNWJ

‘ആരു പറഞ്ഞു ലോക്‌സഭ ജോലിചെയ്യാൻ ആകർഷകമായ സ്ഥലമല്ലെന്ന്’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ലോക്‌സഭയിലെ ആറു വനിതാ എം.പി.മാർക്കൊപ്പമുള്ള സെൽഫി ശശി തരൂർ പങ്കുവെച്ചത്.

നിമിഷങ്ങൾക്കകം അനുകൂല-പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങളോടെ ട്വീറ്റ് വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. കാർഷികനിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള ബിൽ പരിഗണിക്കാനിരുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാലസമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യദിനത്തിലുള്ള ‘തരൂരിന്റെ തമാശ’ പലരും ​ഗൗരവത്തിലെടുത്തു. പാർലമെന്റിലെ സ്ത്രീകൾ താങ്കളുടെ ജോലിസ്ഥലം ആകർഷകമാക്കാനുള്ള ‘സാധനങ്ങളല്ലെന്ന്’ ചിലർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വോട്ടുചെയ്ത ജനങ്ങൾക്കായി ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ ആകർഷണങ്ങളാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടതെന്നായി മറ്റു ചിലർ.

Who says the Lok Sabha isn’t an attractive place to work? With six of my fellow MPs this morning: ⁦@supriya_sule⁩ ⁦@preneet_kaur⁩ ⁦@ThamizhachiTh⁩ ⁦@mimichakraborty⁩ ⁦@nusratchirps⁩ ⁦⁦@JothimaniMP⁩ pic.twitter.com/JNFRC2QIq1