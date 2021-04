ഓസ്‌കാര്‍ വേദിയിലെ തങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് നടന്‍ റിസ് അഹമ്മദും ഭാര്യ ഫാത്തിമ ഫറീന്‍ മിര്‍സയും. ഫോട്ടോക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റിസ് ഭാര്യയുടെ തലമുടി ഭംഗിയാക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

ഓള്‍ ബ്ലാക്ക് പര്‍ദാ സ്യൂട്ടായിരുന്നു റിസിന്റെ വേഷം. ഫാത്തിമ ടര്‍ക്കോയിസ് ഫ്‌ളോവിങ് ഗൗണിലായിരുന്നു തിളങ്ങിയത്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി നില്‍ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫറോട് ആംഗ്യം കാണിച്ച ശേഷം ഫാത്തിമയുടെ മുടി ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്ന റിസിന്റെ വീഡിയോയാണ് വൈറലാകുന്നത്. ഞാനൊരു ഓഫിഷ്യല്‍ ഗ്രൂമറാണ് എന്ന് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റിസ് ഭാര്യയുടെ മുടി ഭംഗിയാക്കുന്നത്.

I’ve never been more in love with Riz Ahmed than i am right now just looking at him fixing the hair of another woman who is not me at the #Oscars red carpet pic.twitter.com/vtYKP9KHn0