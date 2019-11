സുൽത്താൻബത്തേരി: ഈ ക്ലാസ് സ്മാർട്ടാണ്, പക്ഷേ, മുറിക്കുള്ളിൽ നിറയെ മാളങ്ങളുണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ വിഷപ്പാമ്പും-വിദ്യാർഥിനി ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു, ബത്തേരി ഗവ. സർവജന സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് എ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. വലിയ ഗേറ്റ് കടന്ന് സ്കൂൾ വളപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തുള്ള സ്റ്റേജിന് താഴെയുള്ള പഴയ ബ്ലോക്കിലാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസാണ് അഞ്ച്-എ. സ്മാർട്ട് ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായി മുറിക്കുള്ളിൽ പ്രോജക്ടറിൽ ക്ലാസെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും സീലിങ്ങും ഫാനുമെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ, ക്ലാസിന്റെ തറയുടെ അവസ്ഥ ശോചനീയമാണ്. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സിമന്റ് തറയിൽ വലിയ മാളങ്ങളുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന ഈ മാളത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഷഹ്‍ല ഷെറിൻ മരിച്ചത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഈ മാളങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകർ അലംഭാവം കാട്ടിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം. അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിന്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

ക്ലാസ് മുറികൾ സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ഉത്തരവ്

സുൽത്താൻ ബത്തേരി: ഗവ. സർവജന സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർഥിനി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ക്ലാസ് മുറികളിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന അടിയന്തര ഉത്തരവിറക്കി.

ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലെയും അങ്കണവാടികളിലെയും ക്ലാസ് മുറികളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ മതിയായ പരിശോധന നടത്തി, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികൾ അടിയന്തരമായി നന്നാക്കാൻ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻകൂടിയായ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. 2005-ലെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവ്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ അതത് പരിധിയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. പാമ്പും ഇഴജന്തുക്കളും പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിധത്തിലുള്ള ദ്വാരങ്ങളും മറ്റും അറ്റകുറ്റപ്പണിയിലൂടെ അടയ്ക്കണം. തദ്ദേശസ്വയഭരണസ്ഥാപനത്തിലെ എൻജിനിയർമാർ വിദ്യാലയം സന്ദർശിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ക്ലാസ് മുറികളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി ഉറപ്പാക്കണം.

സുരക്ഷാപരിശോധന നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധനാ രജിസ്റ്ററിൽ ഫിറ്റ്‌നസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം. അധികൃതർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

പൊതുയിടങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥശാലകളിലും ആശുപത്രികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സെക്രട്ടറിമാരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഴജന്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വനംവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ അവയെ മാറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണം.

ഏതെങ്കിലുംസാഹചര്യത്തിൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ വിഷജന്തുക്കളെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവയെ കൈകാര്യംചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശീലനവും ബോധവത്കരണവും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും നൽകാൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

പാമ്പുകടിയേറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലടക്കം ചികിത്സതേടിയെത്തുന്ന രോഗിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

