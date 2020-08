കോഴിക്കോട്: കൃഷ്ണൻ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പാടുന്നതുകേട്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയേയില്ല. അത്രമേൽ രാഗാർദ്രമാണാ ആലാപനം. വയനാട് പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് പത്തൊൻപതാം വാർഡ് കേണിച്ചിറ ചീങ്ങോട് താന്നിക്കുന്ന് ആദിവാസി കോളനിയിലെ പി.ജി. കൃഷ്ണനിലെ പാട്ടുകാരനെ രണ്ടുമാസം മുമ്പുവരെ അധികമാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

അയൽവാസിയും സംഗീതസംവിധായകനുമായ റജി ഗോപിനാഥാണ് കൃഷ്ണന്റെ തലവര മാറ്റിവരച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘മൊട്ടത്തലയൻ’ എന്ന യൂ ട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ പാട്ട് ആദ്യമായി കാടതിരുകൾക്കപ്പുറം കാതുകളിൽ നിറഞ്ഞു. പിന്നെ നാട്ടിൽനിന്നും മറുനാട്ടിൽ നിന്നും വിളികളെത്തി.

“ഇപ്പോ ഞാൻ ഫെയ്മസാണ്. പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്നോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം. സിനിമയിലൊക്കെ പാടാൻ അവസരം തരാമെന്നു പറഞ്ഞ് പലരും വിളിച്ചു”. കൃഷ്ണൻ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു.

കുഴൽവിളിയിൽ കമ്പം

ആദിവാസികളുടെ തനത് വാദ്യോപകരണമായ കുഴൽവിളി കൃഷ്ണന് ഹരമാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ അമ്മാവനിൽനിന്നാണ് ഇതു പഠിച്ചെടുത്തത്. പാലക്കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഈ വാദ്യോപകരണം ആദിവാസികൾ കല്യാണത്തിനും മറ്റുവിശേഷാവസരങ്ങളിലും മരണാനന്തര ചടങ്ങിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വട്ടക്കളിയിലും പ്രധാന സംഗീതോപകരണം ഇതാണ്. കൃഷ്ണന് സംഗീതത്തോടുള്ള പ്രിയം വളർന്നതും കുഴൽവിളിയിലൂടെയാണ്

കേട്ടുകേട്ടു പഠിച്ച പാട്ടുകൾ

കൃഷ്ണൻ പാട്ടുകൾ കേട്ടു പഠിച്ചതാണ്. ആകാശവാണിയും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുമാണ് അതിനുള്ള വഴി. യേശുദാസിന്റെ ആരാധകനാണ്. ദാസേട്ടന്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടാൽതന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. എം.ജി. ശ്രീകുമാർ, ചിത്ര എന്നിവരുടെയും പാട്ടുകൾ പതിവായി കേൾക്കാറുണ്ട്. ടി.വി. ചാനലുകളിലെ സംഗീത റിയാലിറ്റി ഷോ കൃഷ്ണന്റെ ഓൺലൈൻ പാഠശാലയാണ്. അതിൽ സംഗീതജ്ഞർ മത്സരാർഥികളുടെ പിഴവുകൾ തിരുത്തുന്നത് കൃഷ്ണൻ സൂഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കും. സംഗതികളും സ്വരസ്ഥാനങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

