കല്പറ്റ: ഓഗസ്റ്റിലെ പേമാരി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോയ പുത്തുമലഗ്രാമം അടുത്ത മഴയെത്തുംമുമ്പേ പുനർജനിക്കും. പ്രളയബാധിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി മാതൃഭൂമി ‘സ്നേഹഭൂമി’ പദ്ധതിയിലൂടെ വാങ്ങിയ ഏഴേക്കർ ഭൂമി സർക്കാരിന് കൈമാറി. കോട്ടപ്പടി വില്ലേജിലെ പൂത്തക്കൊല്ലി എസ്റ്റേറ്റിലെ ഏഴേക്കർ ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ, കല്പറ്റ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ എം.ജെ. വിജയപത്മൻ കളക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് കൈമാറി.

മാതൃഭൂമി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിയ ഈ സ്ഥലത്താണ് പ്രളയത്തിൽ സർവവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സ്നേഹഗ്രാമമൊരുങ്ങുക. വാസയോഗ്യമാണെന്നുറപ്പിക്കാൻ ജിയോളജി വകുപ്പ്, ആർക്കിടെക്ടുമാർ എന്നിവരുടെ പഠനങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയത്. പുത്തുമലക്കാർക്കൊപ്പം വയനാടൻ ജനതയും ‘മാതൃഭൂമി’യോട് എന്നും കടപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് രേഖകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയശേഷം സി.കെ. ശശീന്ദ്രൻ എം.എൽ.എ.യും കളക്ടറും പറഞ്ഞു.

പുനരധിവാസ പ്രക്രിയയിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഘട്ടം താണ്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നാടെന്ന് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. സഹദ് പറഞ്ഞു. ജോയന്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ ‘മാതൃഭൂമി’യുടെ സാരഥികളോടെല്ലാം നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടുത്തമഴയ്ക്കുമുമ്പുള്ള 100 ദിവസംകൊണ്ട് നൂറു വീടുകൾ നിർമിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു. സാങ്കേതികപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഭൂമി കൈമാറാൻ വൈകിയതെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും അത് വിവാദമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഖേദകരമായെന്ന് സി.കെ. ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭായോഗതീരുമാനപ്രകാരം ഭൂമിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും ഇളവുചെയ്തിരുന്നു.

65 വീടുകളാണ് ഇവിടെ നിർമിക്കുക. മറ്റിടങ്ങളിലായി 35 വീടുകളും. ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തിയാവും നിർമാണം. വീടുകളും മറ്റു സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനംചെയ്തവരുടെ യോഗം ബുധനാഴ്ച കളക്ടറേറ്റിൽ ചേരും. സ്നേഹഗ്രാമത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്ന ആർകിടെക്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ വിനോദ് സിറിയക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും പങ്കെടുക്കും. പുത്തുമല നിവാസികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നിർമാണോദ്ഘാടനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചടങ്ങായി നടത്തും. മാതൃഭൂമിയോട് വലിയ കടപ്പാടും നന്ദിയുമുണ്ടെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പുത്തുമല സ്വദേശികൾ പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി സീനിയർ ജനറൽ മാനേജർ (എച്ച്.ആർ.ഡി.) ജി. ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

