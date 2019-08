മേപ്പാടി: മൂത്തമകള്‍ ദിവ്യയുടെ വിവാഹമായിരുന്നു പുത്തുമല ഏലവയല്‍ സ്വദേശി രാജന്റെ വലിയ സ്വപ്നം. പുത്തുമലക്കാരന്റെ പ്രാര്‍ഥനകളെല്ലാം കേട്ടിരുന്ന ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രനടയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 15-ന് മകളെ വരന് കൈപിടിച്ചുകൊടുക്കാനിരുന്നതാണ് രാജന്‍. എന്നാല്‍ പ്രളയം എല്ലാം കവര്‍ന്നെടുത്തു. കല്യാണക്കുറിയും മണ്ഡപമൊരുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന പുത്തുമല ചാമുണ്ഡേശ്വരി ദേവീക്ഷേത്രവുമടക്കം എല്ലാം.

ആറ്റുനോറ്റു കാത്തിരുന്ന മകളുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ രാജന്റെ ആധി. കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ പ്രാരബ്ധങ്ങള്‍ക്കിടയിലും നന്നായി വിവാഹം നടത്താനിരുന്നതാണ് താനെന്നുപറഞ്ഞ് അയാള്‍ കരയുന്നു. കുടുംബശ്രീയില്‍നിന്ന് ലോണെടുക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി. മകള്‍ക്കണിയാന്‍ ആഭരണത്തിന് ജൂവലറിയില്‍ പറഞ്ഞുവെച്ചു. വീട് പെയ്ന്റടിക്കാനും അത്യാവശ്യം ഫര്‍ണിച്ചര്‍ പണികള്‍ തീര്‍ക്കാനും ആളെ ഏര്‍പ്പാടാക്കി. ഇപ്പോള്‍ പുത്തുമലയില്‍ വിശ്വസിച്ച് കയറിക്കിടക്കാന്‍ വീടുപോലും രാജനില്ല. ദുരന്തത്തില്‍ വീട് ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നു. ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിമാറിയതിനാല്‍ ഭാര്യ ശ്രീജയ്ക്കും മക്കളായ ദിവ്യയ്ക്കും ദീപയ്ക്കും ആപത്തൊന്നുമില്ല. വീടു കാണാമെങ്കിലും വഴിയടഞ്ഞു. അങ്ങോട്ടു പോകുന്നത് പോലും അപകടമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ കല്പറ്റ വിനായക നഗറിലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ അഭയംതേടിയിരിക്കുകയാണ് രാജനും കുടുംബവും. വരന്‍ മേപ്പാടി മാങ്കുന്ന് സ്വദേശി പല്ലശ്ശന സജിത്ത് സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിന് ഗള്‍ഫില്‍നിന്ന് നാട്ടിലെത്തും. കഴിഞ്ഞ നവംബറില്‍ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതാണ്. വിവാഹത്തിനായാണ് സജിത്ത് എത്തുന്നത്. മേപ്പാടിയിലെ മാരിയമ്മന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിവാഹം നടത്താമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ധാരണ. വരന്റെ വീട്ടുകാര്‍ നടത്തുന്ന വിവാഹാഘോഷ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കാളികളാകാമെന്നും.

എന്നാല്‍ മകള്‍ കല്യാണപ്പന്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു കുറവും വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അച്ഛനാണ് രാജനും. അതെങ്ങനെയെന്നാലോചിക്കുമ്പോള്‍ അയാള്‍ നിസ്സഹായനാവുന്നു. കണ്ണുകള്‍ നിറഞ്ഞ് വാക്കുകളിടറി വിതുമ്പുകയാണീ അച്ഛന്‍.

