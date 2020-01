ഗവര്‍ണ്ണര്‍മാര്‍ കേന്ദ്രം നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണമെന്നത് ഗാന്ധിജിയും നെഹ്രുവും അംബദ്കറുമൊക്കെ തത്വത്തില്‍ അംഗികരിച്ചതാണ്. ഗവര്‍ണ്ണര്‍ രാഷ്ട്രീയ മുക്തമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവരെ നയിച്ചത്. സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും പലപ്പോഴും സമാന്തരപാതകളാണ്. 1959 ല്‍ ഇതേ നെഹ്രുവിന്റെ കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചുവിടാന്‍ ഗവര്‍ണ്ണര്‍ രാമകൃഷ്ണറാവു ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഗവര്‍ണ്ണര്‍മാര്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കളിപ്പാവകളായിരുന്നു. അതിനുശേഷമിങ്ങോട്ട് ഒരു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും ഗവര്‍ണ്ണര്‍മാര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല.

ആരിഫ്ജിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സി എ എ മുസ്ലിങ്ങളോട് വിവേചനം കാട്ടുന്നില്ലെന്ന് ചങ്കില്‍ തൊട്ടുപറയന്‍ താങ്കള്‍ക്കാവുമോ?.മതപരമായ വിവേചനം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ? അഭയാര്‍ത്ഥികളെ ചിതലുകള്‍ എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത ഷാ വിളിച്ചപ്പോള്‍ ബ്രഹുമാനപ്പെട്ട ആരിഫ്ജി താങ്കളുടെ ഈ വാക്ചാതുര്യം എവിടെയായിരുന്നു ?

Content highlights: Who will Govern the governor