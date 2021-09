അമേരിക്കന്‍ പിന്മാറ്റവും, താലിബാന്റെ അധികാരം കൈയ്യാളലും, രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടകത്തിന്റെ കഥാ തന്തുക്കള്‍ മാത്രമാണ് എന്ന് സംശയിക്കാന്‍ വസ്തുതകള്‍ അനവധിയാണ്. എല്ലാം മതിയാക്കി അമേരിക്ക പടിയിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു പിടി ചോദ്യങ്ങള്‍ കൂടി ബാക്കിയാകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു വിട വാങ്ങല്‍? ഈ യുദ്ധത്തില്‍ അമേരിക്കയും, അഫ്ഗാനും, ലോകവും എന്ത് നേടി? ഭീകരവാദത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് അമേരിക്ക നടത്തിയ അഫ്ഘാന്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ വിജയം കണ്ടിരുന്നോ?

Content Highlights: An insight into the realities of the US withdrawal from Afghanistan