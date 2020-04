കൊറോണയെ അതിജീവിക്കുകയെന്നത് ഏതു വിശ്വാസിക്കും കൂടുതല്‍ പ്രധാനമാണെന്ന് കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കര്‍ മുസലിയാര്‍. കോവിഡ് കാലത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരളം വലിയ വിപത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പാലിക്കാന്‍ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം.

കൂട്ടപ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവിന് മുമ്പ് ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിശ്വാസികള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ മാത്രമേ വിശ്വാസം നിലനില്‍ക്കൂ എന്നും കാന്തപുരം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കാന്തപുരം.

Content Highlights: Will Over Overcome COVID-19 says Kanthapuram