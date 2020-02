വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പ് നടന്‍ സുരേഷ് ഗോപി സ്റ്റേജില്‍ തകര്‍ത്തു പാടിയ ഒരു ഗാനം ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാണ്. നടന്‍ അജു വര്‍ഗീസ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഈ ഗാനം വീണ്ടും ഷെയര്‍ ചെയ്തതോടെയാണ് ആളുകള്‍ അത് വീണ്ടും ഏറ്റുപിടിച്ചത്. ഒമ്പത് വര്‍ഷം മുമ്പ് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്‍ഡില്‍ നടന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയിലായിരുന്നു ഈ ഗാനം സുരേഷ് ഗോപി പാടിയത്.

2008 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ വരണം ആയിരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ നെഞ്ചുക്കുള്‍ പെയ്തിടും മാമഴൈ എന്ന ഗാനമാണ് സുരേഷ് ഗോപി പാടി തകര്‍ത്തത്. 2011 ല്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ നടന്ന വേള്‍ഡ് മലയാളി കൗണ്‍സിലിന്റെ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷത്തിലെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി. അന്ന് പാട്ടു പാടാന്‍ തന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് പിന്നിലെ കഥകള്‍ പറഞ്ഞാണ് സുരേഷ് ഗോപി തുടങ്ങുന്നത്. സംഗീത സംവിധായകന്‍ ശരതും റഫീക് അഹമ്മദുമാണ് തന്റെ പുതിയ 'ആഭരണത്തിന്റെ' ഉത്തരവാദികളെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്.

