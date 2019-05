ശരീരഭാരത്തിന്റെ പേരില്‍ നിരവധി പരിഹാസങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയയായിട്ടുള്ള നടിയാണ് വിദ്യാ ബാലന്‍. കളിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല മറുപടിയുമായി വിദ്യ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിനംപ്രതി ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഹാസമേല്‍ക്കേണ്ടി വരുന്നവര്‍ക്ക് പ്രചോദനമേകാന്‍ വിദ്യ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യ തന്നെയാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതും ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നതും.

'ലെറ്റ്ഡ് ടോക്ക് എബൗട്ട് ബോഡി ഷേമിങ്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനകം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.

സാരിയുടുത്ത് കറുത്ത ഷാള്‍ കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവന്‍ മൂടിയാണ് വിദ്യ തുടക്കത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വികാരാധീനയായി കരയുന്നതും കാണാം. ഒടുവില്‍ ഷാള്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആത്മവിശ്വാശത്തോടെ നില്‍ക്കുന്ന വിദ്യ ശക്തമായ സന്ദേശവും ഇതോടൊപ്പം നല്‍കുന്നു.

വീഡിയോ കാണാം

Content Highlights:Let's Talk About Body Shaming video by vidya balan, reply to trolls weight gain or loss, skin color