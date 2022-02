യുക്രൈന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ റഷ്യ പടയൊരുക്കം നടത്തുന്നത് ആദ്യമായൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് വന്‍കരയും കടന്ന് വന്‍ ലോക ശക്തികള്‍ ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥ വരെ വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തിയുടെ പകുതിയിലധികവും വിന്യസിച്ച് യുക്രൈനെതിരെ തിരിയാന്‍ റഷ്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്താണ്. യുക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നൂറ്റാണ്ടുകളായി എങ്ങനെയായിരുന്നു. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തലക്കെട്ടുകളില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ ആ സംശയങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ തകര്‍ന്നതോടെയാണ് യുക്രൈന്‍ എന്ന രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുമ്പ് അധിനിവേശം അവസാനിച്ച വെറും മൂന്നു വര്‍ഷം മാത്രമായിരുന്നു യുക്രൈന്‍ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നത്. പഴയ ചങ്ങാതിയോടുള്ള വിദ്വേഷം മാത്രമല്ല ഇപ്പോള്‍ റഷ്യയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിവിട്ട് യുക്രൈന്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരായ നാറ്റോയോട് കൂടുതല്‍ അടുക്കുന്നതും, അതില്‍ അംഗത്വം ലഭിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും റഷ്യക്ക് തലവേദനയാണ്. ഒരറ്റത്ത് അമേരിക്കയും മറ്റേ അറ്റത്ത് ചൈനയും നിലയുറപ്പിച്ചതും പ്രശ്‌നം വഷളാക്കുന്നുണ്ട്. നാറ്റോ തങ്ങളുടെ പടിവാതില്‍ക്കലെത്തി എന്ന തോന്നലാണ് റഷ്യയുടെ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍. ആ ഭയപ്പാടാണ് ലോകത്തെ ഇപ്പോള്‍ യുദ്ധഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നത്.

Content Highlights: Why Ukraine is important for Russia | Explainer | US - Nato