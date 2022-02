ഹാനോയി: വിദേശ സഞ്ചാരികളെ രാജ്യത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി വിയറ്റ്നാം. മാർച്ച് 15 മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഞ്ചാരികൾക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. രാജ്യത്തെ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം ശുപാർശ ചെയ്തത്. മാർച്ച് പകുതിയോടെ രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമിക്ക യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തുകളയാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മൂന്ന് മാസം നേരത്തേയാണ് സഞ്ചാരികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് പറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഞ്ചാരികൾ അവർ കോവിഡ് നെ​ഗറ്റീവാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആറുമാസത്തിനും 14 ദിവസത്തിനുമുള്ളിൽ മുഴുവൻ ഡോസ് വാക്സിനുമെടുത്തവർക്കാണ് രാജ്യത്തേക്ക് വരാനാവുക.

കൂടാതെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയും വേണം. കൂടാതെ 10,000 ഡോളർ വരെ ട്രാവൽ മെഡിക്കൽ കവറേജ് വഹിക്കണം. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത യാത്രക്കാരെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെങ്കിലും അവർ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഏഴ് ദിവസം സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം. അവർ ആദ്യ ദിവസവും ഏഴാം ദിവസവും ആർടി പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണം.

തായ്‌ലൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ പിന്തുടരുകയാണ് വിയറ്റ്‌നാം. രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും കൊവിഡ് 19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ബഡ്ജറ്റ് സൗഹൃദ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഇഷ്ടയിടമാണ് വിയറ്റ്നാം.

