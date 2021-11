ശ്രീന​ഗർ : യുനെസ്കോയുടെ സർ​ഗാത്മക ന​ഗര ശൃംഖലയിൽ ഇടംപിടിച്ച് ശ്രീന​ഗർ. കരകൗശലം, നാടോടി കലകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക പരാമർശത്തോടെയാണ് ശ്രീന​ഗർ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. നേട്ടത്തിൽ ശ്രീന​ഗറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ജമ്മു കാശ്മീർ ജനതയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Delighted that beautiful Srinagar joins the @UNESCO Creative Cities Network (UCCN) with a special mention for its craft and folk art. It is a fitting recognition for the vibrant cultural ethos of Srinagar. Congratulations to the people of Jammu and Kashmir.