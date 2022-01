ഷിംല: രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജനല്‍ തുറന്നാല്‍ മഞ്ഞാണ് കണ്മുന്നില്‍. കെട്ടിടങ്ങളും റോഡും എന്നുവേണ്ട പ്രകൃതി മൊത്തം വെളുത്തനിറം പുതച്ചുകിടക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി ഇതാണ് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ഷിംലയിലെ അവസ്ഥ. ഈ മാസം 25 വരെ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മനോഹരമായ കാഴ്ചകള്‍ക്കാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ വഴിവെച്ചത്. മഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞ മരങ്ങള്‍ മുതല്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍ വരെയുള്ള കാഴ്ചകള്‍ ഓരോരുത്തരിലും കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞിന്റെ കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍ സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് വരെ പോവുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് മഞ്ഞുനിറഞ്ഞ ട്രാക്കിലൂടെ നീങ്ങുന്ന തീവണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി നേതാവ് മഞ്ജീന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞത്.

You don’t need to plan a trip to Switzerland to experience this

Watch the whitewashed Shimla Railway station as the train slowly moves out on Snow ladden tracks!



Incredible India 🇮🇳 @hp_tourism @incredibleindia @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/cvQrJysyPV