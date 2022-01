കോഴിക്കോട്: അഭിമാനനേട്ടവുമായി വീണ്ടും കോഴിക്കോട്. ലോകത്ത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട മ്യൂസിയങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെ ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ. ആർക്കിടെക്ട്മാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ Architecture design.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആണ് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറും ഇടംകണ്ടെത്തിയത്.

വാസ്തുശില്പ മികവാണ് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിന് ലഭിച്ച ഈ അംഗീകാരത്തിന് പ്രധാന കാരണമായത്. ചൈനയിലെ ഇംപീരിയൽ ക്ലിൻ മ്യൂസിയം, നെതർലൻഡ്സിലെ ആർട്ട് ഡിപ്പോ, ലഖ്നൗവിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് സോഷ്യലിസം, മുംബൈയിലെ ചിൽഡ്രൻസ് മ്യൂസിയം, ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട എന്നിവയാണ് ഈ പട്ടികയിലെ മറ്റുമ്യൂസിയങ്ങൾ.

കോഴിക്കോട് നോർത്ത് അസംബ്ലി മണ്ഡലം വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എം എൽ എ യുടെ നിയോജകമണ്ഡലം ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2.5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഫ്രീഡം സ്ക്വയർ നിർമ്മിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾക്കുള്ള സമർപ്പണമായാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഈ ചത്വരം നിർമിച്ചത്. കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ത്യാഗോജ്ജ്വല സ്മരണകളും ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിൽ കാണാം.

സ്വതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് മുന്നോടിയായി 2021 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചത്വരം നാടിന് സമർപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ആർക്കിടെക്ടുമാരായ പി.പി.വിവേകിൻ്റെയും, നിഷാൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി ഏർത്ത് ആണ് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിന്റെ രൂപകല്പന നിർവഹിച്ചത്. നിർമ്മാണ നിർവ്വഹണം യു. എൽ. സി.എസ്.

